La dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro fue movilizada a las once y cuarto de la noche de este lunes tras recibirse un aviso de un particular de un incendio en una vivienda de la aldea de Os Xens, en la parroquia rianxeira de O Araño, y que el inmueble estaba lleno de humo, pero que no había víctimas. Al llegar esos profesionales al lugar comprobaron que el fuego ya fuera sofocado por los residentes y que ardiera un sofá eléctrico a causa de una vela encendida y que se sacó del interior del inmueble.





Tal y como comunicó el alertante, había bastante humo dentro de la casa, aunque ya fueran abiertas las ventanas para proceder a su ventilación de manera natural y los Bomberos boirenses verificaron que se realizaba correctamente, sin que fuera necesario utilizar un ventilador industrial. Igualmente, efectuaron comprobaciones con la cámara térmica por su hubiera más fuego en la casa, así como con el explosímetro por si se detectaban gases, pero todas las mediciones dieron resultado negativo, y dieron por rematada la intervención, regresando a su base en el polígono industrial de Espiñeira en la medianoche.





Desde el Centro Integrado de Atención ás Emergencias (CIAE) 112 Galicia también indicaron que se dio aviso a la Guardia Civil, a la agrupación de voluntarios de Protección Civil y a Urgencias Sanitarias-061 Galicia, que movilizó una ambulancia asistencial y su personal atendió a la propietaria de la casa, pues estaba bastante nerviosa por lo que había sucedido.