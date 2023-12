Reportaje | Un apoteósico concerto mete de cheo a Ribeira no Nadal

Apoteósico. Así resultou ser o concerto “Os Sons do Nadal”, que durante un par de horas ofreceu nunha abarrotada lonxa nova de Ribeira a Orquestra Sons, que a finais de febreiro cumprirá catro anos de vida pero que xa é unha formación de pulso e púa sobradamente consagrada baixo a batuta do mozo Álex Millet, xunto co coro da Escolanía da Catedral de Santiago, dirixida por José Luis Vázquez, y unha ducia de artistas locais, entre os que figuraban Mariú, Thais Suki, Cris Román, Laura Panicanela, Marga Loureda, Mónica Santamaría, Susana Sampedro, Dani Silva, Emilio Domínguez "Emilio Palmeira", Martín Silva, Ramón López Martínez e Chamaquito Pistolas.

Foron preto de 600 persoas as que accederon a ese recinto habilitado como auditorio para gozar dun espectáculo puramente navideño. A primeira parte contou unicamente cos 28 músicos da orquestra que tocaron as bandurrias, mandolinas, laúdes, guitarras, contrabaixos, piano e percusión para interpretar temas que puxeron en ambiente aos espectadores, empezando con “Branco Nadal”, para seguir con “Café de estudiantes” -a peza que pon a música no anuncio da Lotería de Nadal- e bandas sonoras de “Elf”, “Frozen” e "Polar Express".



Tras un pequeno descanso, subíronse ao escenario a máis dunha vintena de integrantes do coro compostelano, que interpretaron as pezas “The rhythm of life”, que é a banda sonora da película “Noches de la ciudad”, e “Fun fun fun”, co acompañmento musical de Isabel Romero ao piano. Seguidamente, entrou novamente en escea a Orquestra Sons que, xunto cos nenos do coro, interpretou cancións como “Una vez en diciembre” -acompañados da portentosa voz da aguiñense Laura Panicanela- e “Somewhere in my memory”, bandas sonoras das películas “Anastasia” e “Solo en casa”, para continuar logo con “The first Noel”, “American Christmas Song” e “As nosas panxoliñas”.

Case chegando ao final do concerto se pudio vivir un dos momentos máis agardados polos asistentes, como foi a estrea de “Os Sons do Nadal” composta polo propio Álex Millet para coro de voces brancas e orquestra de pulso e púa, percusión, piano e na que quixo plasmar e expresar tódolos sentimentos que provoca e se viven no Nadal, como alegría, tristeza, melancolía, felicidade, morriña e outros, e o conseguiu, e que decicoullela "á Orquestra Sons, polo seu esforzo diario, a súa valentía, dedicación e, sobre todo, por facer que o conxunto destes instrumentos soe como nunca antes o fixeron".

Os broches de ouro chegaron coas interpretacións de “We are the world”, á cal se sumaron doce músicos locais, e o bis con “I will follow him”, do filme “Sister Act”, protagonizado por Whoopi Goldberg, coa interpretación que fixeron dúas grandes voces como foron as de Marga e Mariú. Este mesmo concerto o poderán disfrutar desde última hora da tarde do vindeiro sábado, día 30 de decembro, en Santiago de Compostela, concretamente no Museo do Pobo Galego, en San Domingos de Bonaval.