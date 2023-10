Reportaje | Vestuarios que dieron 90 años de vida a Teatro Airiños

Teatro Airiños está de 90 aniversario y con ese motivo está desarrollando una serie de actividades conmemorativas. Ayer inauguró en la sala de exposiciones del auditorio municipal de Rianxo una colección de una muestra de una parte de los vestuarios que lucieron sus actores en las diferentes representaciones llevadas a cabo desde 1933 y que se pueden ver empezando por las más recientes a las más antiguas. Según reconoció uno de los responsables de la compañía, Francisco Gómez Regenjo, resulta muy complicado ordenarlo todo ya que unas cosas se aprovechan de unas obras para otras, como algunas de las que van a utilizar hoy en la función en el centro social de A Atalaia, en Asados, de “As vellas non deben de namorarse” que se utilizaron en los años 80 y que no pueden exhibirse al usarse en esta y en futuras escenificaciones.



En la exposición se pueden ver los vestuarios utilizados en la puesta en escena de obras como “República Sideral”, “Unha primavera para Aldara”, “Romeo e Xulieta”, “Nosa señora das nubes”, “O cabaré dos 80”, “Ata que a morte nos separe”, “Nin rico, nin pobre”, “A farsa do avogado”, “Os vellos non deben de namorarse”, “A fraga (des)animada”, “Na fiestra valdeira”, “Na casa do ciruxano”, “O rei da carballeira” y “A retirada de Napoleón”. Igualmente, puede verse un mandil de finales del siglo XIX que pertenecía a Inocencia González, madre de Ricardo González, fundador de Airiños y director en los tiempos de la II República, y que desde 1951 utilizaron sus nietas, Lola y Carmen, en varias funciones, como en “A casa do ciruxano”. Igualmente, se exhiben una primera edición de “Os vellos nos deben de namorarse” y libretos manuscritos de varias obras cuyas publicaciones originales llegaban de forma clandestina en barcos desde Argentina. El acto contó con la intervención musical de Sabela Galbán que, acompañada de su acordeón y con los coros del público asistente, cantó una pieza con letra compuesta por ella misma y que repasa la historia de Airiños, y que cuyo texto se incorporó ayer mismo a la muestra.