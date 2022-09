Reprochan a Ruiz el bajo nivel de ejecución presupuestaria de 2021 y él destaca la inversión histórica

La aprobación de la cuenta general del Concello ribeirense de 2021, que salió adelante con los 11 votos favorables de los concejales de PP y PSOE, 9 en contra de PBBI y BNG y la abstención de Suma Ribeira, le sirvió al Gobierno local para presumir de la “boa saúde financeira” de las arcas municipales, destacando “un investimento histórico” de más de 13 millones de euros, mientras que la oposición la usó para recriminarle al equipo que dirige Manuel Ruiz el bajo nivel de ejecución del presupuesto de ese año, que cifró en el 46,35%, precisando que en inversiones fue aún inferior, del 12,61%.





El alcalde destacó que los grandes números de esa cuenta contemplan que el resultado presupuestario ajustado fue de 1.651.118 euros, los fondos líquidos de 8,635.924 euros, los saldos de dudoso cobro ascendieron a 9.334.848 euros, lo que supuso una reducción de 475.076 euros menos que en 2020, mientras que el remanente de tesorería total fue de 17.772.657 euros y para gastos generales de 5.762.410 euros, lo que equivale a un incremento de 609.653 euros, y afirmó que la deuda sigue “en niveis importantes cara a súa reducción”.





El alcalde detalló que el nivel de ejecución del presupuesto era alto, salvo en transferencias de capital (4%), precisando que eso tenía que ver con la transferencia prevista a la Secretaría Xeral para o Deporte por el modulo de atletismo, que no se hizo al quedar “desierto en dos ocasiones” y que volverá a salir a licitación, ahora por 2,7 millones, con lo que la aportación municipal deberá ser superior a los 400.000 euros inicialmente previstos. También reconoció que es bajo el nivel de ejecución de las inversiones reales (13,61%), pues de los créditos totales no se pudieron ejecutar algunos como los 10 millones del nuevo polígono industrial, que aún está en trámite administrativo, pero que se puso por si antes de acabar el año se hacía alguna tramitación, o los gastos de la Edusi, que son plurianuales y no se ejecutan todos en el mismo año. “Gran parte deses cartos están comprometidos e licitados pero non gastados pois, por exemplo, o auditorio debe ter a día de hoxe certificacións por un millón de euros, estando o resto diferido ao 2023”, puntualizó.





El BNG, que recordó que ya había calificado el presupuesto de 2021 de “fake e irreal”, le dijo al alcalde que “se con vostede hai algo que está mal é susceptible de empeorar”, refiriéndose a que la ejecución presupuestaria total de 2020 fuera del 54% y un año después se redujo al 46,35%. Le recordó que ya avanzó que el equipo de gobierno iba a ser incapaz de ejecutarlo y que aún tiene muchas actuaciones sin empezar, como la biblioteca y la sede de usos náuticos, precisando que el centro social de Carreira “leva 12 anos na volta” y le preguntó si estará listo en 2030. El PBBI le recriminó que de una estafa por 180.000 euros de la que fue víctima el Concello aún quedaban por recuperar 106.680 euros al final del ejercicio, y que había 240.913 euros en facturas pendientes de pago por non tener hecho ningún trámite. También le pidió, al igual que se recoge en el informe de Intervención, que el Concello haga un esfuerzo por depurar el listado de deudas de dudoso cobro, pues hay muchas del siglo pasado, por lo que estarían prescritas. l





El regidor levantó varios reparos en las cuentas por 2,6 millones de euros

El alcalde de Ribeira respondió a las críticas por los 2.673.556 euros en reparos por carecer de trámites esenciales del cumplimiento de la normativa, que se siguen reduciendo gracias a la labor de las área de Intervención y Contratación, y que se debían en muchos casos a no tener los pliegos para sacar adelante expedientes como los de atención domiciliaria, ascensores, combustible para el parque móvil municipal, la perrera -está en licitación- y que in millón de euros habían sido para afrontar el pago de la gestión de la EDAR “pola votación que vostedes fixeron impedindo que a empresa que leva a depuradora empezara a funcionar e tivemos que seguir pagando á anterior que xa non tiña ningún tipo de vinculación contractual legal co Concello, e tivemos que seguir pagando ata que chegou o Tribunal Contecioso-Administrativo e lles quitou a razón por non estar actuando como tiñan que facelo”, dijo Ruiz dirigiéndose al PBBI.