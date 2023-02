Residentes en la parroquia de Castiñeiras padecen un nuevo corte de agua por una avería en Os Mosqueiros

Residentes en la parroquia ribeirense de Castiñeiras volvieron a padecer en la jornada de ayer un corte más, y ya han perdido la cuenta, en el suministro de agua de la red de abastecimiento municipal, debido a la avería por la rotura de una tubería en el lugar de Os Mosqueiros, a la altura de donde empieza la Rúa da Revolta. Aunque hubo algunos quienes, como viene siendo habitual, se engancharon a los pozos que ya tenían en sus domicilios o que construyeron a raíz de todos los problemas que se vienen registrando desde hace años, y pudieron suplir esa carencia, otros no tuvieron agua hasta las cuatro y media de la tarde, teniendo que cambiar una vez más sus planes para elaborar la comida. Una vecina llegó a manifestar que “menos mal que non se foi a luz tamén”.



Respecto a la solución que desde el Concello ribeirense indicaron que va a servir para solucionar esos problemas con la ejecución de la obra de renovación de la línea de agua potable, conjuntamente con la instalación de una red de recogida de pluviales, que se adjudicó provisionalmente a una empresa por 86.305 euros, lo que supone una baja del 19,81% sobre el precio de licitación de 107.628 euros, varios vecinos de Castiñeiras expresaron sus dudas, pues indicaron que “de nada sirve que cambien as tuberías na Ameixida se non o fan no resto, e os tubos seguirán reventando”.