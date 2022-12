Los Reyes Magos recorrerán en la mañana del día 5 las parroquias de A Pobra y por la tarde presidirán la tradicional cabalgata

Melchor, Gaspar y Baltasar vivirán el próximo 5 de enero una jornada muy intensa en A Pobra, en donde a las once de la mañana iniciarán en la aldea de San Paio un periplo que les llevará por todos los núcleos de población de las parroquias rurales del municipio, hasta rematar en San Lázaro, para que en torno a las dos y veinte de las tarde tenga lugar la recepción por parte de las autoridades en el consistorio. A partir de las 17.30 horas saldrá la Cabalgata desde el polideportivo de Venecia para seguir por O Areal, detenerse ante el belén viviente en la Praza Alcalde Segundo Durán para realizar la tradicional ofrenda y seguir por la rotonda de A Covecha hacia las calles Díaz de Rábago, de A Paz y Gasset hasta la casa consistorial, en donde recibirán y atenderán a los niños que se acerquen hasta allí. La comitiva también estará compuesta por Troula Animación, Trécola, Axeigo y la charanga Era Visto. En el operativo participarán la Policía local, Protección Civil y medio centeanr de personas de la organización del evento. En caso de lluvia, todas las actividades en horario vespertino se centralizarán en el polideportivo de Venecia. Además, se repartirán cerca de 2.000 kilos de caramelos aptos para celíacos. Desde el Concello se ha querido recordar que el 2 de enero, desde las seis hasta las ocho de la tarde, estarán los pajes reales en la carpa instalada en la Praza Alcalde Segundo Durán para poder recibir las cartas y los deseos de los niños.

El itinerario previsto para el recorrido matinal será: San Paio, Armental, Vilas, O Foxo, O Cruceiro Novo, A Crocha de Poñente, A Ponte Barbanza, Roupión, A Granxa, A Casa Queimada, A Virxe do Monte, O Campo da Feira, A Atalaia, A Baiuca, A Pontenaveira, Banda ó Río, O Sobral, A Mirandela, Xunqueiras, A Devesa, A Casanova, O Campiño, As Pedriñas, Caíños, As Pedriñas, O Outeiro, O Arcebispo, A Laxe, A Lombiña, A Costa, O Areal, Alto do Maño, Cabío, O Xobre, la iglesia de O Maño, A Ponte, Vilariño de Abaixo, A Silva, O Castro, Bandaseca, A Pontenaveira, A Figueira, Camiño Ancho, A Pedreira, A Tomada, Quintáns, Lesón, Os Vilares, A Gándara, As Pedriñas, O Cruceiro, Santa Cruz, A Aldea Vella, Roupión, Rosamonde, Rego, Tarrío, Os Agros da Atalaia, O Campo da Feira, San Lázaro, A Poza de Moraña, O Hórreo, As Pontes, A Crocha de Levante, A Crocha de Poñente, A Ponte Barbanza, Campomuiños, O Sanguilexo, O Cruceiro Novo, Santo Isidro, A Conga, O Pumadiño, Os Casás, O Vilariño, Ouxo, O Freixo, Cadreche, Saborido, O Campo, A Mercé, Camiño Real, O Conchido, A Ribeiriña, A Angustia, O Cagulo, A Crocha de Levante, A Angustia, A Lomba, O Cruceiro, O Petón, A Corredoira da Seca, As Pontes y San Lázaro.

Por otro lado, con motivo de la celebración de Fin de Año, el Ayuntamiento de Ribeira instalará en el centro de salud de la ciudad un punto violeta en el que se ofrecerá información, ayuda y atención sobre cualquier caso de violencia machista, y que estará atendido por una agente de la Policía Local. De igual modo, desde el departamento de Cultura de dicha Administración local recordaron que desde la una de la próxima madrugada habrá una fiesta en la carpa instalada en el Malecón y que amenizada por DJ Chupas y DJ Mateo Abelleira.

Por su part, la Real e Ilustre Cofradía da Dorna, que preside Sara Sevilla, programó para mañana, día 31 de diciembre, a las doce del mediodía las “campanadas dorneiras” en la Porta do Sol de Ribeira, para despedir el 2022 y recibir el año nuevo 2023, en el que tendrá lugar una celebración muy especial, pues en el mes de julio tendrá lugar la 75ª singladura de la Festa da Dorna, un aniversario que desde su junta directiva no quieren dejar pasar por alto y que ya empeza´ran a celebrarlo de esta manera tan especial.

Desde la organización anuncian que en lugar de las tradicionales uvas de la suerte, en esta ocasión se repartirán berberechos de la suerte entre los asistentes con los que podrán acompañar cada una de las doce campanadas que harán repicar desde la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira. También está prevista la entrega del premio del Maratasón infantil, mientras que a partir de la una de la tarde se contará con la actuación musical del grupo Los Bugis continuar animando la fiesta.

Por otro lado, la comisión de Juadalupeñas de Rianxo programó para el último día de diciembre una fiesta para despedir el 2022 y recibir el año nuevo. Desde las 18.00 horas de mañana habrá música, barra y photocall en la carpa instalada en la Praza Castelao, donde desde la una de la madrugada se retomará la celebración con pulsera lumínica, cotillón, photocall, sorteo de cesta de Navidad y a las dos de la madrugada tendrán lugar las campanadas con las gominolas de la suerte, y música con Bruno Deejay y DJ Mata.