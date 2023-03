Rianxo se incluye en el proyecto piloto de la red de residencias para mayores de la Diputación de A Coruña

La Diputación de A Coruña acaba de dar a conocer su impulso a un plan piloto para crear una red de residencias públicas para mayores de ámbito comarcal, siendo una de las tres que se pretenden construir la de Rianxo, y las otras dos en As Pontes y Ordes. Según indicó su presidente, Valentín González Formoso, serán residencias de pequeño tamaño y de más proximidad, con capacidad para unas 50 personas, “coas que pretendemos mellorar o benestar e evitar o desarraigo e a soidade non desexada dos maiores”, precisó. En ese sentido, dijo que esas personas muchas veces se ven en la obligación de ir a residencias situadas muy lejos de su hogar, por lo que se van a hacer cerca de sus familias. También señaló que otro de los objetivos que se busca es “crear emprego e axudar a fixar poboación no rural”.

Así se recoge en el protocolo firmado esta mañana por el presidente de la institución provincial y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso; el vicepresidente, Xosé Regueira; la diputda de Benestar, Ana Lamas; el alcalde rianxeiro, Adolfo Muiños, y la concejala de Política Social de Ordes, Susana González. Formoso explicó que esos tres centros, que serán de titularidad y gestión pública, supondrán una inversión de 6 millones de euros y crearán 188 empleos. Los definió como “un modelo alternativo ao da Xunta de Galicia, que conta cun 90% de residencias privadas, con tarifas moitas veces inasumibles para as familias e que ademáis non creou nin unha soa praza pública de residencias nos últimos 14 anos”, afirmó el presidente provincial.

“Este é un proxecto no que levamos meses traballando. A Deputación ten feito unha diagnose dos servizos sociais da provincia no que detectamos unha eiva significativa de dotacións destinadas a maiores”, indicó Formoso, quien subrayó que “queremos arrancar este proxecto co consenso de todas as forzas políticas. É un proxecto de país”, declaró. El presidente afirmó también que espera “colaboración institucional” por parte de la Xunta de Galicia y agradeció la colaboración de los tres ayuntamientos, que se encargarán de ceder los terrenos y redactar los proxectos -esta tarde está prevista una visita a los terrenos que cede el Concello de Rianxo en las inmediaciones del IES Félix Muriel, en la zona de Rianxiño-, mientras que la Diputación de A Coruña asumirá con la referida partida presupuestaria la ejecución de las obras y, posteriormente, la gestión de esas residencias.

“Serán residencias máis pequenas e máis humanizadas, lonxe do modelo de contenedor, de almacén de persoas actual. O que buscamos é a humanización e que as persoas maiores podan pasar a última etapa da súa vida preto da súa casa e da súa familia. En definitiva, evitar o desarraigo”, explicó González Formoso, que insistió en la vertiente que el proyecto tiene en el plano económico y de ayudar a fijar población en el rural, que es uno de los compromisos del Gobierno provincial desde el inicio del mandato.

El vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, calificó este proyecto piloto como "un modelo alternativo", basado en la cooperación entre administraciones, en al busca de "un modelo asistencial máis humano" y un modelo "máis acorde coas necesidades do noso territorio". A este respecto, explicó que "entre os múltiples dramas que vivimos durante a pandemia un deles foi a situación residencial das persoas maiores", y que fruto de esa experiencia "a Deputación fixo unha análise de necesidades e sacamos as nosas propias conclusións". De estas últimas, se derivó la "evidencia de que é necesario coordinarse cos concellos e coa administración autonómica, tal e como fixemos durante a pandemia, cando esa colaboración foi máis intensa que nunca", dijo Regueira. Y agregó que "temos que tomar decisións como esta de destinar recursos para buscar un modelo asistencial alternativo e máis humano", e que este modelo "sexa máis acorde coas necesidades deste país e desta provincia, e coa nosa maneira de ubicarnos e de residir no territorio".