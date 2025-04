Rianxo mantiene viva la memoria de sus “madriñas” republicanas

El antiguo campo de concentración de Rianxo acogerá mañana un homenaje a las Madriñas Republicanas organizado por el área de Dereitos Civís de la Deputación da Coruña y la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Barbanza, con la colaboración del Concello de Rianxo, Nova Escola Galega, O Faiado da Memoria y la Asociación Cultural Barbantia. Un programa amplio que anunciaron la diputada de Dereitos Civís, Soledad Agra; el alcalde de Rianxo, Julián Bustelo; y el presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, Carlos Cimadevila.

La agenda empezará a las 11.00 horas en dicho espacio con la inauguración de un busto en honor de Dolores Rodríguez Sende, madrina del campo de concentración rianxeiro. Posteriormente, a las 12.00 horas, la acción se trasladará al auditorio para asistir a un relatorio y una mesa redonda sobre el papel de las mujeres durante la Guerra Civil, el franquismo y la transición. Participarán las investigadoras Aurora Marco, Montse Fajardo y María Fernández, expertas en memoria histórica y en la lucha de las mujeres durante la dictadura. Y, finalmente, las actuaciones de Bernal Muíños y del grupo Barahúnda pondrán música a la memoria y a la resistencia.



Reconocimiento solidario

A este respecto, la diputada de Dereitos Civís, Soledad Agra, explicó que se trata de ‘‘poñer en valor o traballo altruísta de moitas mulleres que se acercaban aos campos de concentración, que os había nesta provincia, que se puxeron en marcha na Guerra Civil e se mantiveron en moitos casos durante a ditadura’’. Supone un reconocimiento ‘‘á solidariedade de veciños e veciñas que apoiaban aos presos, levándolles comida, lavándolles a roupa, facéndolles compañía...’’

En este sentido también de pronunció el alcalde, Julián Bustelo, al manifestar que ‘‘a axuda mutua constituída por veciñas do entorno que como boamente podían axudaban aos presos do campo de concentración, todos traballadores que, por razóns políticas, estaban aí, a pesar de que non tiñan ningunha relación, eran descoñecidos’’.

Por su parte, el presidente de la CRMHB, Carlos Cimadevila, destacó la importancia de ‘‘manter viva a memoria destas mulleres, das súas accións e recoñecer o seu papel social’’.

Las madriñas brindaban ayuda a los presos

En la comarca de O Barbanza hubo varios campos de concentración como también el de O Pozo, en A Pobra. Los presos recibían ayuda de las mujeres conocidas como madriñas. Rianxo rendirá tributo a una de estas figuras, Dolores Rodríguez Sende, quien comenzó a ayudar con tan solo cinco años. Para mantener vivo su legado, se le recodará con un busto obra del escultor Ricardo Dávila.