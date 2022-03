Rianxo reclama la ampliación del horario de su ambulancia del 061 y el PAC y dotarlo de más médicos

Dos sucesos vinculados con la asistencia sanitaria registrados en la tarde del viernes y la madrugada del sábado en Rianxo reavivaron dos históricas reivindicaciones, como son las ampliaciones de los horarios de su ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) del 061, que actualmente es de 10.00 a 22.00 horas, y del Punto de Atención Continuada (PAC), que sólo funciona de noche. El alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños, manifestó que desde su equipo de gobierno ya se le ha solicitado en varias ocasiones a los gestores del área sanitaria gallega que se extienda el horario del PAC, con una dotación suficiente de personal, principalmente facultativo y de enfermería, pero también que se refuercen las Urgencias, además del servicio de Pediatría y la implantación de la Hospitalización Domiciliaria (HADO), anunciado para el presente mes.



De igual modo, el mandatario local indicó que antes de los últimos concursos para adjudicar los contratos del servicio de ambulancias se dirigió a la gerente del área sanitaria para demandarle que se incremente el horario de prestación de ese servicio. Por otro lado, el grupo municipal del PP rianxeiro, principal partido de la oposición, ha comunicado que sus concejales Germán Allut y Mariano Moares mantuvieron recientemente una reunión con el conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, y el gerente del Sergas, José Flores, para solicitarles la ampliación el horario del PAC y el aumento del número de facultativo, y del horario de la ambulancia del 061 con base en la localidad de 12 a 24 horas y los 365 días del año, así como información del alcance e implantación del HADO. Los ediles populares rianxeiros agradecieron que sus interlocutores el estudio de sus propuestas.



Una de las incidencias fue la de un octogenario que en torno alas siete de la tarde del día 11 se desplomó en la Rúa de Carbaxales de Arriba y que acabó falleciendo, y la ambulancia del 061 llegó 15 minutos después del aviso al tener que esperar a que el único médico del centro de salud, y la otra fue un accidente de tráfico registrado a las 4.45 horas del sábado en la que un particular alertó que había un vehículo en medio del carril derecho de la Autovía do Barbanza, entre las salidas de Taragoña y Rianxo, y que había dos personas dentro pero que no estaban atrapados. El 112 informó al 061 -movilizó una ambulancia desde una localidad vecina ya que la de Rianxo no funciona de noche-, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil, Mantenimiento del a AG-11 y Bomberos de Boiro, que confirmaron al 112 que no había heridos y que los dos ocupantes del vehículo siniestrado no querían asistencia sanitaria.