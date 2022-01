Ribeira analiza con detalle seis ofertas por una obra en Castiñeiras por si pudieran ser “bajas temerarias”

Técnicos del Concello ribeirense llevan desde hace varias semanas analizando al detalle las ofertas económicas presentadas por 6 de las 19 empresas que se presentaron a la licitación del contrato para la ejecución de las obras de repavimentación e instalación de canalizaciones de la red de recogida de aguas pluviales en la Rúa do Castro, en la parroquia de Castiñeiras. Esta actuación, que salió a licitación por 99.749 euros, se pretende acometer en ese entorno de la zona de Os Areeiros y cuenta con financiación con cargo al Plan Único dos Concellos POS+2020 de la Diputación Provincial de A Coruña.



Ello se debe a que, en atención al conjunto de las plicas registradas en plazo y que fueron admitidas, y tras realizar la mesa de contratación las operaciones correspondientes respecto al importe de cada una de ellas, resultó que media docena de ellas deben ser consideradas, en principio, como “anormalmente bajas”, lo que antiguamente se denominaba “bajas temerarias”. Ante esa situación, desde el Ayuntamiento se le ha dado audiencia a esas constructoras para que justifiquen sus respectivas ofertas económicas. Una de ellas y que están en estudio por parte de los técnicos municipales presentó una propuesta para ejecutar la obra por 59.592 euros, lo que supone una rebaja de 40.157 euros (-40,25%).



Las reducción del precio de las otras cinco ofertas en estudio oscila entre el 14,01% y 19,37%, pues los precios por los que propusieron realizar esa obra se sitúa entre 85.774 y 80.423 euros. Las ofertas presentadas por las otras catorce empresas que concurren en este proceso de licitación, y que por el momento siguen entre las aspirantes, se sitúan entre 89.026 y 99.692 euros, lo equivale a reducciones de entre 10.723 (-19,75%) y casi 58 euros (-0,05%).



La obra persigue mejorar una calle que en la actualidad no reúne condiciones y su estado es bastante deficiente, y en la que un tramo de la red de pluviales no tiene un buen funcionamiento. Por ello, se va a dotar de nuevas aceras, sustituyendo las baldosas hidráulicas por hormigón semipulido, sobre la calzada se verterá aglomerado asfáltico en caliente y para recoger el agua de la lluvia y superficial se instalarán tuberías de PVC corrugado con pozos de registro y arquetas sumidero y que se conectará a la red general.