Ribeira aumentará la vigilancia de infracciones de tráfico e instalará elementos reductores de velocidad

En un pleno telemático de la corporación municipal marcado por las deficientes comunicaciones y que estuvo menos crispado que las últimas sesiones, pese a que el portavoz del PBBI, Vicente Mariño, solicitó la dimisión del alcalde, se lograron sacar adelante varias propuestas, la mayoría de ellas por unanimidad. Fue el caso de una iniciativa del grupo socialista, que logró que el equipo de gobierno inste a la Policía Local a extremar la vigilancia y, de ser el caso, denunciar las infracciones cometidas en materia de tráfico, sobre todo en lo relativo al tránsito de vehículos por vías señaladas como expresamente prohibidas, como las peatonales. A esa propuesta se añadió que se controle la contaminación acústica y que se convoque la mesa de peatonalización o de movilidad.



José Manuel Suárez-Puerta, del PSOE, sostuvo que las multas, por impopulares que resulten, forman parte de la acción de gobierno para castigar a los que se saltan las normas y son efectivas. Indicó que los semáforos instalados para ordenar el tráfico en las avenidas Romero Ortiz, del Malecón y Miguel Rodríguez Bautista no funcionan a menudo y cuando lo hacen no son respetados por algunos automovilistas, por lo que generan situaciones de peligro. Agregó que los límites de velocidad en determinadas vías, como en Castiñeiras, la recta de Carreira a Aguiño y en otros lugares “son sistemáticamente incumplidos”, y que solicitar a la Administración titular su transferencia no garantiza la solución, “ya que el Concello tiene capacidad sancionadora en estos viales y las denuncias presentadas son anecdóticas”. Sugirió solicitar de nuevo a la DGT el vehículo equipado con radar para tratar de “tranquilizar” el tráfico en muchas zonas. En este sentido, el alcalde, Manuel Ruiz, aclaró que ese ya no lo mandan, pero precisó que la Policía Local dispone de otro.



En respuesta a las interpelaciones que le hizo el portavoz del PBBI, Vicente Mariño, sobre las acciones emprendidas en relación al acuerdo de encargar un estudio sobre la semaforización del cruce de la Rúa Listres con las calles Castelao y Vionta, así como la instalación de reductores de velocidad, en Aguiño, Ruiz Rivas le indicó que tanto la Diputación de A Coruña como los técnicos sostienen que no son lo adecuado, ya que entienden que al ir un coche por esa recta a gran velocidad su conductor puede tener la tentación de acelerar al verlo en verde o en ámbar por el temor de que se le cierre, pudiendo provocar un accidente. Lo que le piden al Ayuntamiento es que tome medidas para provocar que los vehículos disminuyan la velocidad, por lo que este mes van a colocar pasos de peatones elevados e impedir aparcar antes de la parada del autobús para mejorar la visibilidad. El alcalde confirmó que solicitó la desafectación del tramo de la carretera DP-7305 entre el cruce del colegio y el puerto, y que ya se está haciendo el proyecto para poner semáforos en el principal cruce del núcleo aguiñense.