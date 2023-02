Ribeira celebrará el sábado el Día de la Lengua Materna con un concierto infantil del músico coruñés Pablo Díaz

Una vez rematadas las actividades desarrolladas con motivo del Carnaval en Ribeira, la programación cultural proseguirá en la capital barbanzana, donde el próximo sábado, a partir de las doce del mediodía, se va a festejar el Día de la Lengua Materna con el concierto infantil "Coas miñas mans" a cargo de Pablo Díaz en el centro cultural Lustres Rivas, dirigido a niños de hasta doce años, y que está adscrito al Marzo de Espectáculo. Para asistir será necesario enviar un correo electrónico con el nombre y apellidos de una persona adulta que vaya de acompañante, un teléfono de contacto y número de reservas a normalizacion@ribeira-gal.

Esta actuación de Pablo Díaz, que un músico coruñés, cantante, compositor e investigador del folclore tradicional gallego, dará a conocer a través de piezas musicales todo lo que se puede hacer con las manos, desde dibujar, contar, sentir... Este artista utilizará la música para que los asistentes puedan aprender los número, los colores, la comidas, entre otras cosas, pero también para cantarle a la luna o a la primavera, y que él mismo define como "cancións divertidas para medrar con alegría".

Pablo Díaz debutó con su primer trabajo discográfico, "Tic Tac", en diciembre de 2009, ganó el premio "Anisia Miranda á creatividade infantil" en 2011 y obtuvo el Premio Martín Codax da Música en la categoría música infantil en 2014, por su álbum "Toc Toc". Durante los años de carrera ha recorrido numerosas escuelas de infantil y colegios de Primaria, además de ofrecer conciertos por diferentes localidades gallegas. Durante su actividad profesional, se percató de la importancia que para los niños tiene la gestualización manual y facial y que, por ese motivo, parte de las manos como estrategia comunicativa y de ahí surgió su espectáculo "Coas miñas mans".

"Empregamos as mans para comunicarnos, para escribir, debuxar, pintar, contar, sentir e outras cousas. É a partir dos tres anos cando, dun xeito máis ou menos consciente, os cativos empezan a adquirir este tipo de destrezas e habilidades", indica Pablo Díaz. De ahí es donde surgen canciones como "As mans", "Os números', "As vogais", "Figuriñas de papel", "As cores" y "Os 5 sentidos". Además de estos temas, también aborda otros más lúdicos para los chiquillos, como la primavera, los juegos y hasta fiestas populares.