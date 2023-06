Ribeira es desde hoy un hervidero de actividad con el Xuño da Cultura e as Artes

Ribeira dará hoy el pistoletazo de salida a la novena edición del Xuño da Cultura e as Artes, un programa que coordina la Concellería de Cultura y que es la suma del esfuerzo de diversas entidades, asociaciones, colectivos, agrupaciones, comisiones, instituciones y departamentos municipales, y que supone el mejor escaparate para exhibir la labor cultural y artística de los ribeirenses. La edila de Cultura en funciones, Mariola Sampedro, desgranó este programa, que surgió con los objetivos fundamentales de poner en valor el trabajo cultural del tejido social del municipio, mostrar la cultura en la calle a través de diversas actividades en todas las disciplinas artísticas y realizar al menos un acto cada día en junio, combinando la cultura de pequeño formato con medianos eventos.

Música, teatro, literatura, folclore, baile, fiesta, deporte y exaltación de las raíces locales irán de la mano para que nadie quede sin su evento, "para que todos e cada un de nós teñamos cando menos unha actividade coa que nos sintamos plenamente identificados favorecendo a participación social. Ademais todos os actos son gratuítos con entrada de balde" dijo la concejala, aunque especificó quehabrá algunos de carácter solidario con entrada como la Andaina do Camiño a favor de Cruz Roja o la Travesía a Nado Illa de Rúa a favor de la AECC. "Estamos no mes do tecido asociativo por excelencia e por iso a elas lles damos cabida e protagonismo nesta programación, cun cento de actividades a cargo de corenta asociacións participantes e na que por suposto o Concello tamén contribúe con diferentes accións organizadas polas distintas áreas municipais para visualizar aínda máis os seus servizos, dende Cultura, a deportes, servizos sociais, educación, comercio, normalización lingüística, conservatorio, biblioteca ou a área de turismo", detalló Sampedro.

La Concellería de Cultura, además de coordinadora de todo el programa, organizará distintos eventos como la inauguración de primera hora de esta noche (21.00 horas) de la exposición “Meus Tempos” de la artista Novais en el centro cultural Lustres Rivas, auneu previamente habrá en esa misma instalación una charla-coloquio titulada “Prostitución: Políticas públicas abolicionistas” a cargo de Celia López Carballido y que organizan Mulleres en Acción do Barbanza y Médicos do Mundo. mañana tendrán lugar la entrega del premio de la novena edición del Concurso de Novela Curta, talleres infantiles de Cruz Roja, la clausura de la Escola de Ximnasia Rítmica y la Mostra de Teatro Infantil con el Grupo del colegio plurilingüe de Artes y el sábado serán la Copa Sálvora y la clausura de la Mostra de Teatro Infantil con la representación de la función “O Principiño” a cargo del Grupo Infantil Municipal de Teatro; para rematar este fin de semana, con la segunda y última jornada de la Copa Sálvora, la XVIII Carreira Popular "Virxe da Guía" y el Festival de Baile de la asociación Alfaia.

Después de que se desarrollen un centenar de actividades, el acto de clausura de este programa tendrá lugar el 30 de junio a las 21.00 horas en el auditorio municipal, y contará con la actuación del grupo de canto y pandeireta “As 7 linguas” de la asociación Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño, contando además con la entrega de los obsequios de cerámica gallega con el escudo de Ribeira y diplomas conmemorativos de esta edición a todas las entidades participantes.