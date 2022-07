Ribeira podrá contar esta semana con socorristas tras subsanar el escollo de estar en registro oficial

La actual temporada estival arrancó en Ribeira sin que hubiera todavía socorristas en sus playas, pero este problema puede tener las horas contadas ya que se prevé que en lo que queda de semana se puedan incorporar los aspirantes que superen el proceso de selección. Ese retraso se debió, además de por correcciones de errores en las bases y en las listas, a que fue necesario superar un importante escollo como fue el de conocer a través de una resolución en la AGASP (Academia Galega de Seguridade Pública) si los aspirantes tenían actualizada su inscripción en su registro de socorristas, con la correspondiente formación, pues esa confirmación tardó un tiempo en llegar y fue necesario esperar por ella, pues no se puede contratar a nadie que no figure en el mismo.





En la mañana de ayer se inició ese proceso de selección, al que estaban citados un total de 26 aspirantes -algunos de ellos se presentaron a varias categorías- con la realización en el centro Lustres Rivas de una prueba de conocimientos con 20 preguntas para el personal auxiliar de información y primeros auxilios y en espacio acuáticos naturales, para la que había 14 admitidos, pero al cierre de esta edición aún no se habían hecho públicas las puntuaciones de los presentados. Posteriormente, tuvo lugar en la playa de Coroso la realización del ejercicio práctico, consistente en una prueba combinada de carrera y nado libre, para el que se presentaron 13 de los 14 aspirantes a socorristas acuáticos admitidos, entre los que figuran 7 de los 8 que se incluyen en la lista de candidatos a ser jefes de playas. Esa cifra de aspirantes hace pensar que será imposible cubrir todas las playas de Ribeira, e incluso hace difícil que pueda haber un número suficiente para los tres arenales de mayor afluencia o peligro, como son Coroso, O Vilar y A Ladeira.