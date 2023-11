Ribeira recuerda a las últimas mujeres asesinadas presuntamente por hombres desde el 28 de septiembre

El colectivo Mulleres en Acción do Barbanza desarrolló ayer, como es habitual todos los primeros sábados de mes en la Praza do Concello de Ribeira, un acto en memoria de víctimas de violencia de género “para darlles a voz que lles arrebataron, para non esquecelas”. Ante la amenaza de lluvia y las fuertes rachas de viento que soplaban, el acto se desarrolló bajo los soportales del consistorio ribeirense, donde tuvo lugar un recuerdo especial para cinco mujeres asesinadas desde el pasado 28 de septiembre, dos de las cuales lo fueron a manos de sus parejas en Toledo y Benalmádena (Málaga), otra por su hijo a bastonazos en Holguera (Cáceres), otra por un vecino en Pelahustán y otra por un hombre con quien tenía una relación en Torallola (Lleida).

Desde Mulleres en Acción se indicó que los dos primeros casos fueron de "feminicidios íntimos oficiales", siendo una de las víctimas mortales Sandra, de 41 años y de origen boliviano, de la que se indicó que fue atropellada por su marido, que contaba con antecedentes por violencia machista; y Paqui, de 52 años, de la que se dijo que fue asesinada por su marido de un disparo en la espalda, y se precisó que ni ella ni él figuraban en el sistema Viogen. La primera deja menores de edad huérfanos, mientras que la segunda vivía con tres hijos de 17, 20 y 21 años que compartia con su presunto asesino.

Otra de las mujeres asesinadas fue la extremeña Semiana, de 83 años, de la que se recordó que fue brutalmente asesinada a bastoazos presuntamente por parte de su hijo en el domicilio familair que los dos compartía, de ahí que lo denominen "feminicidio familiar". A los otros dos los denominan desde el colectivo promotor de estos "Sábados de loito. Sábados de Loita" como "femincidios no íntimos", y se refieren a los csos de Belen, de 45 años, que resuntamente fue asesinada por un vecino con varios golpes en la cabeza con una piedra cy on ensañamiento, después de haber salido en bicicleta de su trabajo y su cuerpo fue hallado en un camino no lejos del bar que regentaba.

El otro caso, sin que se conozca el nombre y la edad de la víctima, fue el de una mujer cuyo cadáver fue encontrado el pasado 19 de octubre, y sobre el que Los Mossos d'Esquadra mantienen abierta una investigación para aclarar la muerte de esa chica que apareció enterrada en unos huertos, donde se cree que se prodiujo el crimen a mediados del pasado verano y donde después se intetó hacer desaparecer el cadáver, y que el hombre detenido, que acumula decenas de antecedentes, tenía una reación con ella.

Tras estos actos de recuerdos de las cinco úñtimas víctimas de feminicidios, una de las 20 personas participantes en el acto dio lectura a la poesía "Nin é amor" de Marta Dacosta, mientras que como despedida sonó por la megafonía la canción "Vivir" interpretada por Rozalén junto a Estopa. En esta ocasión. el evento no se cerró con la tradicional escritura de los nombres de las mujeres asesinadas en la "Columna fendida" situada en la entrada de la Praza do Concello, en el lado opuesto del consistorio, y ello se debió a que la misma estaba mojada y no quedarían reflejados. La integrantes de Mulleres en Acción do Barbanza indicaron que lo harán en otra ocasión, aunque no sea en un acto público como el de ayer.