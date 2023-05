Ribeira se suma a las protestas contra el veto europeo a la pesca de arrastre en 87 caladeros

Cerca de 300 personas secundaron a última hora de esta tarde la convocatoria del sector del mar de una concentración delante de la lonja de Ribeira, detrás de una pancarta en la que se leía “Sen o mar morremos. Non ao veto europeo á pesca de fondo”, y haciendo sonar las bocinas de los barcos,. Lo hicieron para protestar contra la política pesquera de la UE que prohibe faenar en el 30% de las aguas comunitarias -el veto afectada antes al 12%-, es decir que se prohibe la pesca en un total de 87 caladeros del Océano Atlántico. En dicha protesta se indicó que esta medida "desproporcionada" afecta a unos 800 barcos del arrastre y palangre de España, de los que la gran mayoría son gallegos y pone en peligro miles de empleos.

Esta movilización, con la que se quisieron dar muestras de unidad, al igual que sucedió en otras muchas que se desarrollaron en numerosos puertos de la geográfía española en incluso en alta mar, se hizo coincidir con el Día de Europa pra tratar de frenar el "plan de acción para la conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos que impulsa la Comisión Europea a través del comisario Virginius Sinkevicius, para el que se solicitó su dimisión, además de cambios en la política pesquera comunitaria.

Durante el acto de protesta delante de la rula de la capital barbanzana intervinieron el alcalde, Manuel Ruiz, y el secretario federal del sector marítimo portuario, José Ramón Piñeiro, quien indicó que no se puede legislar un sector sin que se cuente con su opinión y precisó que la política pesquera que está a desarrollarse desde Bruselaas se basa en unos estudios científicos desactualizados y que no tienen en cuenta el impacto socioeconómico de unas medias como las uqe se contienen en ese documento y que suponen el veto a la pesca de arrastre, eliminando gradualmente la misma hasta 2030.

El BNG fue una de las formaciones políticas que se sumaron a esta concentración de Ribeira, al igual que sucedió con el resto de formaciones que concurrirán a las elecciones municipal del 28-M en la capital barbanzana. La diputada y portaavoz de Pesca de la formación frenstista, Rosana Pérez, detalló que la pesca en las referidas áreas marinas fue vetada "mediante unha decisión que non contou co apoio unánime do Consello nin coa aprobación do Parlamento Europeo, que partía duns informes científicos e técnicos insuficientes e refutábles, que se tomou sen diálogo e sen busca de alternativas co sector e sen avaliación do seu impacto socioeconómico".

Pérez Fernández denunció el papel dee una Unión Europea “que si lle molesta a pesca de artes de fondo ou selectivas como a do palangre pero non lle importan os 400 muíños que o Goberno central quere plantar na costa galega”. Y quso dejar constancia de lo esencial que supone para Galiciaa un sector, el de la pesca, delque dijo que es vital "e que precisa gobernos que o defendan”. Y concluyó solicitando celeridad en la Xunta de Galicia para llevar a cabo las iniciativas aprobadas en el Parlamento gallego, como establecer un plan de actuación ante la UE y el Estado de acuerdo con el sector del mar para impedir que la futura puesta en marchadel referido Plan de Acción de la Unión Europea afecte negativamente a la flota pesquera gallega.