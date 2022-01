Roban en la gasolinera del puerto pobrense y se reaviva el malestar por la inseguridad en la localidad

La preocupación y malestar reinante desde hace meses en A Pobra por la sucesión de robos en negocios, especialmente del sector hostelero, y en viviendas particulares, así como en vehículos estacionados en la vía pública se ha reavivó después de unos días de relativa tranquilidad en el municipio. Ayer fueron algunos vecinos de la los que tuvieron conocimiento de que la estación de servicio del puerto había sido objeto de un robo durante la madrugada de ayer, periodo en el que esa instalación permanece cerrada al público. Al parecer, fue un empleado de la gasolinera el que se percató de la sustracción al comprobar que habían forzado algún candado de unas jaulas donde se guardan bombonas de gas butano y que faltaban tres botellas.



Al parecer, ese trabajador se puso en contacto con la Policía Local a primera hora de la mañana y los agentes le dieron instrucciones para que, si lo consideraban oportuno, pusieran los hechos en conocimiento de la Guardia Civil para presentar una denuncia y que se abra una investigación. Este periódico contactó con el encargado de la gasolinera, que prefirió no hacer ningún tipo de declaración sobre los hechos ni de las acciones que hayan emprendido hasta el momento o que vayan a realizar en próximos fechas. Ni tan siquiera confirmó si había puesto los hechos en conocimiento del instituto armado, ni si había presentado denuncia. Esa estación de servicio cuenta con cámaras de vigilancia que graban la parte exterior de dicho recinto, por lo que las imágenes que hayan podido captar podrían ser determinantes para tratar de averiguar la autoría de los hechos delictivos. De hecho, sus responsables estaban pendientes de realizar un visionado, tanto general como pormenorizado, de las grabaciones para obtener mayor información sobre lo sucedido.



Este suceso se sumó a otros registrados en la madrugada del martes en que vehículos estacionados en la vía pública, concretamente en la urbanización O Lagar, Rúa Castelao, Rúa Anxo Rey Ballesteros y San Roque, aparecieron con los cristales rotos de la ventanilla del copiloto, aunque inicialmente sus propietarios no echaron en falta objetos de valor, pues no dejaron nada dentro.