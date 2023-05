Ruiz arremete en Corrubedo contra la oposición por su rechazo al presupuesto municipal de Ribeira

El remodelado centro social de Corrubedo albergó en la tarde de ayer un mitin del Partido Popular en el que el candidato a revalidar la Alcaldía, Manuel Ruiz, se mostró muy crítico con los partidos que conforman la oposición municipal en Ribeira, a los que acusó de impedirle ampliar en 400.000 euros el gasto destinado a mantenimiento en la localidad, con su negativa a aprobar el presupuesto. El cabeza de lista del partido de la gaviota se refirió a que tanto en el año 2021 como en 2022 los grupos municipales del PBBI, PSOE, BNG y Suma rechazaron esos documentos económicos "algo que sucede por primeira vez na historia do Concello, o que, xunto ao xa referido, tamén significou non poder comprar un tractor desbrozador para limpar as marxes dos camiños, razón pola cal houbo que recurrir a un crédito". En ese sentido, el alcaldable popular manifestó que "átanme as mans á espalda e piden que faga como se tivera as mans libres", y prometió que lo primero que hará si el PP obtiene una mayoría suficiente para gobernar será aprobar el presupuesto.

Entrando en materia de las propuestas para Corrubedo, Ruiz Rivas explicó que se encuentran en fase de contratación la ampliación de las pistas de Samil, la pavimentación de tramos de la Avenida Buenos Aires y la ampliación de la Rúa do Colexio, además de que también pretende mejorar el acceso a Teira con un proyecto "que está recorrido despois de que o parque natural informase en contra". También citó la humanización del entorno del Faro de Corrubedo y la mejora de las aceras del margen izquierdo hacia esa instalación, algo que anunció que se realizará con los fondos Next Generation que el Ayuntamiento obtuvo para el Plan de Sostibilidade Turística de Ribeira.

En su programa electoral, el PP incluye como una de sus propuestas destacadas la de homegeneizar las pavimentaciones y materiales del casco urbano de acuerdo con una propuesta que está elaborando la Fundación RIA, y contempla la pavimentación de la calle que va hacia la playa de O Prado y que enlaza con la Rúa Rocapellón, la canalización de aguas y alumbrado en la Rúa do Colexio, la pavimentación de Rúa Pradiño a Corgo, pavimentaciones en Teira y mejora de la senda desde el faro hasta el arenal de O Cantón. Otro de los ámbitos en los que está trabajando Manuel Ruiz es normalizar el servicio de Atención Primaria en el consultorio periférico de la parroquia: "unha necesidade na que estou en contacto permanente con distintos cargos do Sergas e a Consellería de Sanidade para que se resolva canto antes, ao igual que acadei xa cando había ese mesmo problema en Palmeira", precisó.

En el mitin también participaron la candidata por Corrubedo, Estrella Franco, la número 2 de la lista, Mariola Sampedro y José Francisco Parente, que estuvo ejerciendo de interlocutor con el Gobierno municipal durante los últimos cuatro años y enumeró, al igual que hizo el candidato, muchas de las actuaciones realizadas. Entre ellas, se refirió a la propia reforma del centro social, saneamientos en las calles Delicias, Dunas, Prado, Rocapellón o Campo da Agra; pavimentaciones en Pedra do Pino, Atalaia, el entorno del cemiterio, Chaprado o Ceboleira o la retirada del emisario del Cantón, la remodelación de la Praza de Teira y la señalización del tramo del Camino de Santiago que parte do faro, entre otras cuestiones.