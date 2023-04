Ruiz sostiene que no aprobar el presupuesto de 2023 "lastrará" varios años los intereses de Ribeira

El alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, se mostró a última hora de esta mañana poco optimista en relación a la posibilidad de que prospere su proyecto de presupuesto para el actual ejercicio económico que, tal y como ya informó este periódico, se eleva a 32.121.266 euros. Explicó que desde que le presentó a los diferentes grupos municipales las posibilidades numéricas existentes no recibió ningún tipo de propuesta o sugerencia al respecto, y recalcó su convicción de que contar con un presupuesto "sempre é mellor que non telo". Además, avanzó que en caso de que las elecciones del próximo 28 de mayo condujesen a un cambio de gobierno, su grupo non será un obstáculo para que se pueda modificar el documento que se someterá este martes a debate y aprobación.

"Se digo isto é porque considero que a situación de non ter presuposto é unha equivocación que lastra os intereses de Ribeira", manifestó el alcalde, quién añadió que el Ejecutivo local "cumpre coa seriedade que lle pide o pobo de Ribeira, como se desprende de que a estas alturas o Concello non teña ningunha débeda extraorzamentaria, a diferenza do que acontece no ámbito cercano, no que se teñen presentado expedientes extraxudiciais de crédito por valor de dous ou de tres millóns de euros para poder abonar gastos que aínda que tiñan que estar dentro do orzamento van por fóra". Acto seguido enumeró las consecuencias que entrañaría seguir sin presupuesto, como que en gastos de personal existe un desfase superior al millón y medio de euros desde 2021, año del último presupuesto aprobado, y que se corresponde con los incrementos salariales del 2% y 1,5% del año pasado y del 2,5% del actual, así como de la RPT, la carrera horizontal y 19 nuevos puestos de trabajo. "Non poderiamos cumprir cos compromisos que o pleno adquiriu coas máis de 200 familias que traballan para o Concello", subrayó Ruiz Rivas.

También se refirió a que el rescate del parking subterráneo del Centenario no se podría llevar a cabo, pese a haberlo aprobado, y que se pondría en peligro la continuidad del Servizo de Axuda no Fogar ante a necesidad de sacar a licitación el contrato antes del 30 de abril, y "de non ser así, a empresa non tería a obriga de seguir prestando o servizo, que é 40.000 euros máis caro do que era no seu momento, polo incremento de horas e polo custe da mesma". Respecto a la Escola Infantil Municipal, indicó que a raíz de su cambio a gratuita, se generó un desfase de 100.000 euros y si no se consigna ese dinero se tendrán que reducir plazas. También refirió que Deportes fue uno de los apartados que más vio reducido su presupuesto en 2021 al corresponder con un período de pandemia, y que con el presupuesto prorrogado faltan 100.000 euros para cumplir los compromisos con la nueva empresa de monitorado, "o que poderia a obrigar a ter que reducir a actividade das escolas deportivas nos últimos meses", puntualizó el alcalde. También advirtió que de no aprobarse el presupuesto habría que prescindir de los servicios de la empresa de mantenimiento contratada y que también se verían afectadas las fiestas, como las de verano, puesto que estarían sujetas al documento de 2021 cuando no se podían reunir grandes concentraciones de gente. Y, en el capítulo de inversiones, indicó que hay siete actuaciones cofinanciadas con fondos municipales y otras adminsitraciones que no se podrían llevar a cabo.

Respecto al presupuesto propuesto para este año indicó que es el segundo más alto de la historia, pero que en términos "homoxéneos" sería el primero, según dijo Manuel Ruiz, quien consideró relevante el dato relativo al ajuste de la amortización de la deuda, que se sitúa en niveles inferiores en 400.000 euros respecto al inicio de este mandato en 2019. Explicó que los gastos con respecto al 2021 se aumentan en un 7,92%, por debajoo incluso de la inflación, a pesar de la subida generalizada en los costes y el aumento de diversos servicios como el del SAF. En este sentido, precisó que la consignación en el área de dependencia se incrementó en más del 15% con respecto al último presupuesto aprobado, y que el gasto social, por ayudas a clubes, deportistas, eventos deportivos, fiestas de interés social, cultural y gastronómico, entidades de diversidad funcional, mayores, personas en riesgo de exclusión, jóvenes o primera infancia, se elevó en un 11,44%. "O que experimentou unha curva no sentido contrario son os custes do canon de Sogama, a raís da aplicación do canon unitario do 15%, que supón unha diminución de 100.000 euros con respecto a 2021", dijo Ruiz.

El alcalde indicó que en el capítulo de ingresos, la participación en los tributos del Estado aumenta en 942.000 euros y las transferencias de capital -dinero procedente de otras administraciones para dedicarlos a obra- suben un 181%. Añadió que el total de las transferencias corrientes ronda los 10 millones de euros y el de las transferencias de capital supera los 7 millones. En cuanto a las operaciones de endeudamiento, señaló que registraron una rebaja del 63%, pese a los esfuerzos que se realizaron para cumplir con la aportación municipal en la recepción de Next Generation. Y, por otro lado, detalló que el Ayuntamiento sigue cumpliendo el principio de estabilidad, con un superávit de más de 1,7 millones de euros. Por último, reveló otros datos de interés, como la subida del 50% en las ayudas de emergencia, la financiación de más de 146.000 viajes en el transporte urbano y las más de 100 familias a las que también se les está ayudando en el transporte a los colegios concertados.