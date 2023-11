Sanidade indica que la edificabilidad mínima para el nuevo centro de salud de Ribeira debe ser de 3.774 metros cuadrados

La gerente del Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza, Eloína Núñez, visitó a primera hora de esta mañana el centro de salud de Ribeira acompañada del director de Atención Primaria de la misma zona, Felipe Calle, la directora de Recursos Económicos, María José López Rebollo, y la jefa de servicio y la coordinadora de enfermería de Ribeira, Raquel Martínez Bugarin y Ángeles Mera, entre otros, para mirar la posibilidad de ampliar de manera temporal las actuales instalaciones en una parte del edificio anexo que es la Casa do Mar, al menos para poder trasladar la zona de Pedriatría y Materno-Infantil, aunque insistió en que la Consellería do Mar mantiene su idea de construir uno nuevo en la parcela que les ceda el Ayuntamiento ribeirense. Debido a que llevan bastante tiempo esperando a poder contar con los terrenos que el Ayuntamiento ponga a su disposición para tal fin, algo que a su juicio "parece ser complicado pero non imposible e en canto teñamos esa parela porémonos de inmediato na súa construcción", es por lo que acudieron a ver las posibilidades que tiene ese espacio del que actualmente hace uso Política Social y analizar si se puede disponer del mismo y adaptarse con eso, pues necesitaban "ver máis específicamente se a idea que temos pode ser viable". De igual modo, indicó que "son espazos nos que se nos poñemos dacordo, espero que esa medida a podamos levar a cabo, pois penso que é viable".

Núñez insistió en que se trataría de algo "moi temporal", pues la idea que tienen para Ribeira, y que piensa que es lo que realmente necesita y merece su población, es un centro de salud nuevo y adaptado a las características de este tipo de instalaciones para el siglo XXI. "Este non é un centro de saúde pequeno e dá asistencia a unha poboación grande a súa carteira de servizos é completa. E queremos que sexa un centro de saúde no que toda a poboación teña as condicións como as teñen noutros que temos construído, como os que hai en Melide, A Estrada o Milladoiro, que son un antes e un despois para dar unha mellor asistencia sanitaria aos veciños", señaló la gerente del área sanitaria. Eloína Núñez manifestó que son conscientes de que aunque el Ayuntamiento de Ribeira le entregue los terrenos, aún será necesario tiempo para construir el nuevo edificio, por lo que insistió en la necesidad de ampliar el ambulatorio actual para que ofrezca las prestaciones que se necesidad.

Respecto al terreno que se precisa para la construcción de un nuevo centro de salud en Ribeira, Eloína Núñez afirmó que la superficie mínima que se precisa de 3.774 metros cuadrados -el actual ocupa 1.370 metros cuadrados en tres plantas-, que piensa que no es demasiada, no se refiere a una parcela, sino que tiene que ver son su edificabilidad, "para logo decidir se ten máis plantas en altura". Insistió en que esa edificabilidad es la que se le pidió al Ayuntamiento en 2021, "cando se estableceu que para nós era unha prioridade alta e necesaria facer un novo centro de saúde en Ribeira. Sigo pensando que necesitamos ese novo centro de saúde e insístolle ao Concello que nos dote desa parcela "axeitada" como a que temos noutros concellos onde consideramos que tamén é prioritario". También reconoció que "é inviable o centro de saúde de Ribeira nunha soa planta porque sería como o que temos construído na Estrada". Añadió que los servicios que tienen que dar en Atención Primaria, a través del nuevo centro de salud son "Fisioterapia, Saúde Mental, Atención Pediátrica en condicións e separada e cunha zona específica de observación, e logo todos os programas que podemos realizar nos ambulatorios, además de no hospital, como son Rehabilitación Cardíaca, Solo Pélvico e outros procesos asistenciais para a poboación".