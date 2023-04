Sanidade plantea modificar el PXOM para disponer de terrenos para el nuevo centro de salud de Ribeira

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y el alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, mantuvieron una reunión de trabajo para hablar de las alternativas para la construcción del nuevo centro de salud de la capital barbanzana previsto por la Xunta de Galicia en el Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria aprobado en octubre de 2021. Este documento contemplaba un ambulatorio con un plan funcional que amplía seis consultas de adultos, una de Pediatría y una de Punto de Atención Continuada (PAC), y crea nuevos espacios como una consulta de higienista dental, una sala de educación sanitaria, un área de Fisioterapia o un área de Saúde Mental, que no se pueden instalar en el centro de salud actual debido a la falta de espacio. La suma de estos nuevos servicios, además de la revisión del tamaño de los que exusten en estos momentos, "arroxa un plan de espazos que ascende ata os 3.774 metros cadrados", precisaron desde el departamento autonómico de Sanidade.

Actualmente, el Servizo Galego de Saúde (Sergas" ocupa 1.370 de los 2.572 metros cuadrados que tiene de superficie la Casa do Mar de Ribeira, en la que se localiza. En consecuencia, para lograr los espacios previstos en el nuevo plan funcional -más del doble que el actual- necesita una parcela nueva. El mandatario ribeirense le relató García Comesaña la labor de busca de esa nueva parcela por parte del Ejecutivo local desde la aprobación del citado plan y su comunicación al Ayuntamiento, así como las distintas negociaciones para hacerse con las parcelas que podrían cumplir las características, "que finalizaron a semana pasada co rexeitamento por parte dos grupos da oposición no pleno municipal da adquisición da única parcela dispoñible.

Ante esta situación y la inexistencia de más "parcelas viables" conforme al PXOM (Plan Xerl de Ordenación Municipal), conselleiro y alcalde coincidieron en que la única alternativa sería la de realizar una modificación urbanística para habilitar la edificabilidad necesaria en un nuevo terreno que satisfaga las demandas de superficie del Gobierno autonómico gallego. "Esta opción obriga a unha longa tramitación deste instrumento urbanístico pero é a única posible dadas as circunstancias", señalaron desde Sanidade. Consciente de la situación de falta de espacios del centro de salud, Julio García ofreció al alcalde la posibilidad de negociar, de modo transitorio mientras no se consiga la nueva parcela, la cesión por parte del Instituto Social de la Marina de parte de los espacios que ocupa en el edificio, para que el Sergas pueda ampliar la superficie de alguno de los servicios del ambulatorio que se encuentran carentes de espacio, particularmente en el área de Pediatría.