El sector crítico de los comuneros de Olveira trabaja en la formación de una candidatura “con opcións”

Integrantes del sector crítico de la comunidad de montes vecinales en mano común de Olveira trabajan en la elaboración de una candidatura para presentarse a las elecciones que está previsto que se celebren el 6 de noviembre, fecha que se acordó en la reunión del pasado domingo para la celebración de la próxima asamblea de la entidad, en la que se espera que se pueda proceder a la elección de la nueva junta directiva. Uno de los condicionantes para que se puedan llevar a cabo esos comicios pasa por que se cuente con un censo de comuneros actualizado, pues del que se tiene conocimiento, con 268 miembros, data de hace unas tres décadas y alrededor del 40% ya fallecieron. Se calcula que en la actualidad podrían superarse los tres centenares, pero eso es algo que aún está por determinarse.





En las tareas de actualización de dicho censo de comuneros de Olveira está trabajando la gestora designada, y parece que los pasos que se han estado dando durante la presente semana van por buen camino. Además, ese órgano será el encargado de convocar el proceso electoral, otorgando 15 días para que se puedan presentar candidaturas. Desde el sector crítico, que se ha mostrado muy preocupado por el devenir de la entidad como consecuencia de la “mala xestión” llevada a cabo durante los algo más de cinco últimos lustros, indicaron que cuentan con “xente boa e preparada” que podría encabezar la lista y acudir “con opcións” de ganar en esos comicios y empezar a cambiar el “rumbo torcido” que está llevando dicha comunidad.





Componentes de ese sector crítico también se refirieron al contenido del documento con la memoria de actuaciones que se acompañó a la convocatoria de la asamblea del día 9, indicando que al incluirse una relación de obras acometidas desde hace varios años “pode interpretarse como a despedida da agora expresidenta e concelleira do PP en Ribeira, Elvira Pereira, que fai balance do que se fixo no seu mandato continuo de 27 anos”. Pero, también lo ven como una forma de tratar de convencer a los comuneros de que “fixo unha boa xestión e que o mellor é que siga ela, cando a realidade nos di todo o contrario, pois incluso temos moitas dúbidas sobre se esas obras lle correspondía facelas á comunidade de montes”, apuntaron. Pereira Ageitos sigue sin pronunciarse respecto a la críticas que se están vertiendo hacia ella y su gestión.