El servicio de teleasistencia subió en una treintena de beneficiarios en un año y medio en la comarca

El servicio de teleasistencia domiciliaria que presta la Diputación de A Coruña en municipios de menos de 50.000 habitantes se ha incrementado en el último año y medio en una treintena de beneficiarios al pasar de ser prestado a 226 personas mayores cuando hace año y medio su cifra de usuarios era de 194. Ribeira es con 96 la localidad que cuenta con un mayor número de vecinos que disponen de ese servicio, lo que suponer seis más que en julio de 2020, y además es el tercer municipio de la provincia, por detrás de Carballo y Narón, que tienen 166 y 156 usuarios, respectivamente, pero por delante de Arzúa (85), Malpica (81), Melide (78), Teo (76) y Oleiros (73).



Además, Rianxo es la segunda localidad barbanzana que, con 67 personas, cuenta con un mayor número de usuarios del servicio de teleasistencia, tras un incremento de diez en el último año y medio, seguida de Boiro con 69 (antes tenía 40) y de A Pobra con 14, doblando la cifra de beneficiarios de 2020. En el conjunto de la provincia son 2.903 las personas de 90 localidades -excepto A Coruña, Santiago y Ferrol- las que se benefician de este servicio, lo que supone 333 altas respecto a la cifra de hace dos veranos.



Desde la institución provincial destacaron el buen funcionamiento de su servicio de teleasistencia domiciliaria, destacando que en cifra totales su central situada en el polígono de A Grela atendió 127.843 llamadas a través de un botón rojo que los usuarios llevan consigo y que incorpora un intercomunicador con línea de conexión telefónica permanente con la central para dar respuesta a emergencias o accidentes, además del medio millar diarias de control que efectúan las operadoras para interesarse si durmió bien, si está bien de salud y si tomó su medicación.



El presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González Formoso, recordó que tras los meses más duros de la pandemia eran cerca de 2.600 personas las que se beneficiaban de este servicio y que su objetivo es llegar a 3.300. Y manifestó que se sienten muy orgullosos de él, “porque sabemos que é útil e mellora a vida da xente, para acompañar aos nosos maiores que viven sós e dar tranquilidade ás súas familias, que saben que se pasa algo hai alguén pendente ao outro lado do botón vermello as 24 horas do día”.



Formoso tuvo palabras de elogio para las operadoras, de las que dijo que prestan “un deses servizos esenciais aos que tanto temos que agradecer o seu esforzo nesta crise”, afirmó. Subrayó que durante la crisis del coronavirus se reforzó el servicio y se simplificaron los trámites para acceder de forma urgente a la teleasistencia, que es gratuita para los usuarios, “cuxo perfil tipo é o dunha muller maior de 80 anos que vive soa, aínda que tamén hai unha pequena porcentaxe correspondente a persoas con algún tipo de diversidade funcional”.