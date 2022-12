Siete policías locales de Boiro denuncian vulneración de derechos y piden permiso para cambiar de destino

Siete policías locales de Boiro acaban de solicitarle al alcalde que les autorice el cambio de destino, mediante comisión de servicios, de manera que puedan “desempeñar as funcións que tanto apreciamos nun concello no que se respeten os nosos dereitos, se poña en valor a nosa labor e se posibilite a conciliación da nosa vida laboral e familiar”. Estos agentes decidieron dar ese paso al persistir la negativa mostrada por el máximo dirigente local a sus solicitudes sobre el derecho que tienen a una negociación colectiva de diversas cuestiones, una situación que se vio agravada “ao facer vostede caso omiso ao acordo co pleno do Concello de Boiro referente á equiparación salarial do Corpo da Policía”, le indican a José Ramón Romero.



En lo relativo a la negociación que no se está produciendo, esos siete policías locales le reiteran las peticiones que le vienen haciendo desde el 27 de octubre de 2021 para abordar con él mandatario local, o con el edil en que delegue, cuestiones como el acuerdo regulador del personal funcionario, la convocatoria de la mesa de trabajo del personal funcionario, la petición del calendario laboral de la Policía Local de este año, que hacen extensiva a 2023, y la regulación de circunstancias laborales del cuerpo. Sostienen que lo que piden está amparado por el Real Decreto 5/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Lei de Emprego Público de Galicia, el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa de aplicación. De igual modo, indicaron que aún no saben nada de las horas extras adeudadas desde agosto, y añadieron que el teniente de alcalde contactó con sus representantes para comunicarles que se desmarca de cualquier negociación ante la negativa del alcalde a abordar mejoras laborales y el calendario.



Uno de esos siete policías que suscribe ese escrito, que tiene plaza de policía local tanto en Boiro como en Ribeira, le solicitó a este último Ayuntamiento su reingreso al servicio activo -ya había estado hasta finales de mayo de 2019- para que desde el 1 de abril de 2023 pueda pasar a ocupar una de las plazas que están vacantes en un puesto de trabajo de análogas características. Además, este mismo agente municipal, que es delegado del personal funcionario del Concello, presentó un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santiago contra la desestimación por presunto silencio administrativo de la solicitud efectuada el 20 de diciembre de 2021 por la que solicitaba al Ayuntamiento que negociara los cuadrantes de la Policía Local para 2022.