Un tercio de las obras que Ruiz propone para el POS contemplan varias mejoras en accesibilidad

El 37,5% de los 16 proyectos que el Ejecutivo local de Ribeira ha propuesto a los grupos de la oposición municipal para su inclusión en el POS+2022 contemplan actuaciones de mejora de la accesibilidad. Una de ellas tiene que ver con el parque “Horta do Cura” en Palmeira, cuya inversión rondará los 130.000 euros, mientras que otra, de unos 48.000 euros se acometerá en la Rúa do Carreiro, en Aguiño, junto con su pavimentación. En la parroquia aguiñense se contemplan otras dos intervenciones similares en las calles Luis Seoane y Praia da Ribeira, con inversiones de 103.641 y 86.271 euros, respectivamente. En el lugar de Gándara en Oleiros se proyecta la mejora de la accesibilidad en aceras y dotación de saneamiento por 100.968 euros, mientras que en la céntrica Rúa do Monumento, en Santa Uxía, se mejorará la pavimentación y la accesibilidad por 48.188 euros.





Como criterios usados para elaborar dicha propuesta, el equipo de gobierno tuvo en cuenta las cinco actuaciones más demandadas en la encuesta popular, cuatro de las cuales figuran en POS Principal -renovación de servicio y pavimentación de la Rúa da Cambra, en Palmeira (80.259 euros), parque infantil de A Capela y Parte ao Río, en Carreira (184.000), ampliación de las pistas de Samil, en Corrubedo (150.000) y parque infantil y acondicionamiento de parcela en Artes (118.608)- y una en el POS Complementario -gradas en el campo de hierba artificial de A Fieiteira (120.000 euros).





El resto de propuestas son acuerdos plenarios, como la renovación de la traída de agua e instalación de línea de pluviales en A Ameixida (Castiñeiras) e instalación de red de saneamiento y pavimentación en Sirves (Olveira). También se proponen la pavimentación e instalación de alcantarillado en la prolongación de la Rúa do Colexio (Corrubedo), pavimentación y renovación de servicios en las calles Padre Feijoo y Arcebispo Xelmírez, y aceras en la Rúa Alcalde Fernández Bermúdez. El POS Principal tiene consignados 903.569 euros y contempla nueve actuaciones, una por cada parroquia, mientras que el POS Complementario que, a falta de cuadrar los últimos números, rondará los 700.000 euros.





La propuesta incluye 133.762 euros para el servicio de ayuda en el hogar y los 28.663 euros que podrían ir para amortizar deuda se destinarán a obras, aunque por ahora están sin especificar. Las parroquias aglutinan la mayor parte de la inversión prevista (84%), mientras que el 16% restante se destinará a la capital. En gasto por habitante, en Santa Uxía sería de 18,5 euros y en las parroquias de 103 euros.