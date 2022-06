Un total de 225 personas se sumaron al Día da Bici en A Pobra

Un total de 225 personas participaron en el Día da Bici que se celebró ayer en A Pobra do Caramiñal y que se convirtió en una manera de conocer la villa de una forma lúdica, no competitiva y abierta a todo el mundo. Esta cita también tuvo una vertiente solidaria mediante la aportación de un kilo de alimentos no perecederos al efectuar la inscripción.





La salida tuvo lugar desde la Praza Alcalde Segundo Durán y hubo con dos recorridos: uno de 12’4 kilómetros que discurrió por el casco urbano y zonas rurales, que incluyó una parada de avituallamiento en Cabío, y otro destinado a los menores de ocho años y que supuso que tuvieran que completar una distancia de un kilómetro y medio por el núcleo urbano.





Los más pequeños también pudieron disfrutar de una gincana y juegos en la propia plaza. La jornada concluyó con el sorteo de una bicicleta y otros obsequios donados por entidades colaboradoras.