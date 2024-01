Un total de 788 escolares de Ribeira participan en la fase comarcal del VII Memorial Vicente Fernández

Un total de 788 de los 924 alumnos inscritos de ocho colegios de Ribeira -O Grupo, Galaxia. Bayón, Palmeira, Frións, Artes, La Milagrosa-Josefa Sobrido de Oleiros y Carreira, que lo hizo por primera vez- participaron ayer en la pista de atletismo “Ana Peleteiro” del complejo polideportivo de A Fieiteira y su entorno en la fase comarcal del cross escolar “VII Memorial Vicente Fernández García”, dentro del programa Xogade, y fueron 771 los que lo remataron, después de que 7 retirados y 10 descalificados, loque supuso que casi el 98% de los niños que tomaron la salida completaron la competición. Fue una jornada en la que todos ganaron pues de lo que se trataba, sobre todo, era de correr y pasarlo bien practicando deporte como hábito saludable, además de ser una gran experiencia de convivencia y de amistad entre los niños de los diferentes centros educativos.

Los colegios con más niños inscritos fueron los CEIPP O Grupo (196) y Palmeira (193), seguidos de los colegios Bayón (165), Galaxia (140), Frións (103), La Milagrosa-Oleiros (70), Carreira (40) y Artes (17) pero, finalmente, no saltaron todos a la pista, aunque a algunos de ellso se les pudo ver en la gradas. Todos los participantes contaron desde las gradas con los ánimos y aplausos de sus compañeros, profesores y familiares. La categoría con un mayor número de atletas en el punto de salida para recorrer el circuito fue la alevín masculina, con 148 participantes, seguida de la alevín femenina con 138, seguidas de la benjamín masculina con 128, la infantil masculina con 106 y la benjamín femenina con 102.La infantil femenina contó con 88 niñas sobre el circuito, mientras uqe la cadete masculina y femenina tuvieron 47 y 31, respectivamente.

Los tres primeros classficados en la categoría benjamín ganaron Celia Lijó Agrelo (Frións) , Clara Álvarez Ventoso (Palmeira) y Lara Abraldes López (Artes), en niñas, y Manuel Parada Sampedro (Bayón), Adrián Salgado Pouso (A Milagrosa-Josefa Sobrido) y Lois Domínguez Santiago (Bayón), en niños; en la modalidad alevín los tres primeros en cruzar la línea de meta fueron Alicia Castiñeiras (Bayón), Carlota Lijó Agrelo (Frións) y Carla Suárez Suárez (Galaxia), en chicas, y Lucas Ageitos Romero (Galaxia), Mateo Fernández Fernández (Bayón) e Íker Vidal Vázquez (Bayón), en chicos; las tres primeras en la categoría infantil fueron Marta Blanco (Bayón), Cloe Fustes (Bayón) y Patricia González Fernández (Galaxia), mientras que los tres primeros fueron Manuel Martínez Pérez (O Grupo), Ronald Gianfranco Queneche Quiroz (Galaxia) y Daniel García Miranda (Galaxia), y en cadetes se clasificaron las tres primeras Carmen Pérez López (Bayón), Rocío Ramos Llovo (Bayón) y Elisa Sampedro Castro (Galaxia) y los tres mejores fueron Miguel Lado Piñeiro, Ángel Lado Piñeiro y Álvaro Castiñeiras Fernández, todos ellos del CPR Galaxia.

Por clubes y categorías se clasificaron para la fase intercomarcal, que se celebrará el 23 de febrero en Noia, los colegios La Milagrosa-Josefa Sobrido de Oleiros y Bayón (alevín masculino), Frións y Bayón (alevín femenino), Bayón y Palmeira (benjamín masculino), Palmeira y Bayón (benjamín femenino), Galaxia y Frións (infantil masculino), Bayón y Galaxia (infantil femenino), con cuatro miembros cada uno de ellos, y Galaxia y Bayón (cadete masculino) y Bayón y Galaxia (cadete femenino), con tres integrantes cada uno, así como los diez primeros atletas individuales que no formen parte de los equipos clasificados. Desde la organización, qeu corrió a cargo de la Secretaría Xeral para o Deporte, con la colaboración de la Agrupación Deportiva Escolar “As Rías”, la Asociación de Atletismo e Deportes do Barbanza y la Concellería de Deportes de Ribeira, se dio la enhorabuena a todos los que se clafificaron para la fase intercomarcal, pero también a lo que no lo consigueron, pues subrayaron que los importante "é participar. De igual modo, indicaron que el campeonato provincial escolar se desarrollará el 15 de marzo en Porto do Son.