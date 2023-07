El tripartito de Ribeira defiende que la dedicación exclusiva en Economía e Facenda será “rentable”

El Ejecutivo local ribeirense, integrado por once concejales, sacó adelante con su mayoría la propuesta al pleno de organización de contar con siete dedicaciones exclusivas, que indicó que supònen un gasto medio de 24.727 euros entre todos, es decir, 2.917 euros menos que el del último mandato del PP. Frente a ello se situaron los diez ediles del PP en la oposición que, tal y como ya vino diciendo durante estos días, consideró que el planteamiento del equipo de gobierno supone un incremento del coste del Gobierno del 84%, al sostener su portavoz, Mariola Sampedro, que lo que se aprobó para ese concepto en el pleno de organización de 2019 fue de 174.910 euros y que la que presentó ahora el tripartito asciende a 272.000 euros.

De igual modo, la edila del partido de la gaviota indicó que pudieron solicitar la nulidad de dicho punto, pero aclaró que finalmente no lo iban a hacer, pero que les llamó la atención que hubiera una propuesta inicial del pasado viernes con cuatro dedicaciones exclusivas y dos parciales, y que el lunes pasasen a ser todas ellas dedicaciones totales, añadiendo una más para el área de Economía e Facenda que inicialmente no estaba prevista, por lo que se preguntó por lo que sucedió durante el fin de semana, pero precisó que tenía muy claro que el que salió ganado fue el PBBI. Y concluyó que el actual es el gobierno más caro de la historia de Ribeira.



El alcalde, Luis Pérez, rebatió ese argumento indicando que "non se poden falsear as cifras", y que lo que hay que hacer es comparar su propuesta con lo que costó el Gobierno local en los últimos meses del pasado mandato, que cifró en 249.000 euros, por lo que el incremento es de tan sólo 23.000 euros, y que en ello hay que tener en cuenta que antes eran 9 concejales del PP y ahora son 11 del BNG, PBBI y PSOE, y que además de ser un gobierno más grande también supone que hay más personas trabajando. Agregó que todas las dedicaciones exclusivas se reducen respecto a las asignaciones que había entre los 5.728 euros menos que cobra el alcalde por su dedicación exclusiva respecto a su predecesor o los 2.613 euros que perciben de menos los actuales concejales en comparación con los dos del PP con dedicación total. Y precisó que sólo hay una dedicación exclusiva especial que sube, la de Economía e Facenda, de 42.000 euros “pola implicación e responsabilidade” que tiene esa concejala.

El portavoz del PBBI, Vicente Mariño, defendió que esa dedicación será una de las mejores inversiones y la más rentable de los últimos 40 años. Añadió uno de los trabajos que tiene encomendados es la elaboración del presupuesto de este año, que prevé presentarlo a finales de agosto o principios de septiembre, y que los del próximo año estarán en diciembre o enero. Mariño de Bricio indicó que no debe sorprenderle al PP que no se le dé dedicación alguna, teniendo en cuenta que e los populares no les dieron ninguna durante más de 30 años en el gobierno local, y que sólo las concedió en el pasado mandato “a saber por que razones”.

Pérez Barral manifestó que resulta curioso que sea el PP el que ponga el grito en el cielo por 23.000 euros, cuando “nin se inmutou cando por culpa da súa mala xestión provocou sobrecustes millonarios, que superaron los seis millones de euros, en infraestructuras que eles mesmos planificaron”. En ese sentido, se refirió a caso como el del nuevo auditorio que pasó de 2,5 a 6 millones de euros, la Casa da Xuventude cuyo valor inicial era de 860.000 y acabó en 1,1 millones, el coste del mercado municipal se elevó de 2,7 a 3,5 millones, el pabellón polideportivo de Palmeira de 1,3 a 2 millones, además de que la EDAR tuvo una desviación de un millón de euros, entre otras como la escuela infantil, el matadero municipal o el centro social de Carreira. Uno de los puntos que el PP votó a favor y que salió adelante por unanimidad fue el de la determinación de los puestos de personal eventual, estableciémdose una retribución de 29.673 euros para el responsable del departament de Comunicación Institucional, y los 34.990 euros para el del secretario de la Alcaldía. Taambién salió adelante el nombramiento de representantes de órganos colegiados