Turismo, Cultura y Patrimonio fueron protagonistas en el "Fálame sempre" en Boiro

El salón de actos de la sede de la Asociación Boirense de Empresarios (ABE) albergó en la noche de ayer una nueva edición de "Fálame sempre", que anteriormente se denominaba "Pecha Kucha" en el que se difunden experiencias creativas e innovadoras de empresas y que, en esta ocasión, versó sobre Turismo, Cultura y Patrimonio. Los cinco ponentes dispusieron de poco más de seis minutos para relatar us proyectos apoyados en una veintena de imágenes que se proyectan cada 20 segundos. El evento lo abrió el presidente de la patronal local, Daniel García, que se mostró exultante xa que "por causa da pandemia non se celebraba o 'Fálame Sempre' dende 2019 e éncheme de ledicia vervos a todos de novo enchendo o salón de actos da ABE", y antes de darle paso al presentador,

Alberto García, hizo un balance de los últimos meses en la entidad, destacando que "o número de socios leva tres anos en continuo crecemento e o importe e numero de subvencións tramitadas e concedidas aos socios tamén. Puxemos en marcha proxectos tan importantes como un sistema de fidelización propio e fomos quen de emitir os nosos propios bonos Negocios 10 sen financiación externa". Para finalizar, expresó su deseo de "conseguir un triplete e tratar de ser a única asociación de España que conte cun accésit, unha mención especial e un premio nacional de comercio. Para elo traballamos e nos esforzamos cada día", pues la patroanl boirense obtuvo en 2015 y 2019 una mención especial y un accésit en los premios nacionales de Comercio del Gobierno de España.

Alberto García presentó a la primera ponente, Fatima Cachafeiro, gerente de Barbanza Arousa, que expuso las principales líneas del proyecto beneficiario de fondos Next Generation y que, entre otras cosas, "servirá para impulsar en Boiro a transformación dunha antiga fábrica situada en Escarabote nun museo da conserva". En segundo lugar, intervinieron José Crusat y Antonio Saborido, dos de los bodegueros adscritos a la Indicación Xeográfica Protexida "Terra de Barbanza e Iria", explicaron el traballo que realiza esa IXP en cuanto a recuperación de viñedos y variedades y como el vino puede ser factor importante de fijación de población como indicó el primero de ellos al señalar que "a miña intención é que as vindeiras xeracións poidan vivir do traballo que se realiza na adega e iso serva para que non teñan que buscar oportunidades laborais fora da comarca".

Del vino se pasó a la restauración de la mano de Luis Tobar propietario del restaurante Moanin, un local que "nace do desfrute e a paixón de degustar sabores e comidas do mundo co obxectivo de sorprender ao cliente", según relató el propio ponente. De especial interés resultó el proyecto de reducción de plásticos en los servicios de comidas mediante el que “nos últimos dous anos conseguimos eliminar o equivalente a 15.000 botellas". Luego le llegó el turno a Iria Caamaño, que ofreció una visión académica de la utilización del patrimonio industrial, ya que “unha parte importante da estratexia turística proposta para O Barbanza refírese a posta en marcha dun museo da conserva”. La ponente, que es doctora en Dirección e Planificación do Turismo por la Universidade de A Coruña, profundizó sobre este tipo de recursos poniendo varios ejemplos de dentro y fora del país sobre cómo se puede explotar turísticamente.

Para finalizar el turno de intervenciones, fue Carlos Montilla, promotor de los festivales 17° Ribeira Sacra Festival, Esférica Rioja Alavesa y Nómade Alcusses-Alforins, que forman parte de la familia de "Festivales para un territorio" que, tal y como explicó "celébranse en territorios con diferente orixe e linguas diversas, pero todos teñen algo en común: a súa riqueza patrimonial, artística, histórica e vinícola, con grandes perspectivas de desarrollo". Además profundizó en el tema indicando que "cada evento está deseñado a medida do seu territorio, cultura e riqueza, e en todos eles teñen cabida a música, o arte, a terra e a gastronomía. Neles encontrarás música en directo en escenarios singulares, unha selección coidada da mellor gastronomía elaborada con produtos locais e de calidade e un entorno privilexiado que admirar".