Los ucranianos de Ribeira viven con horror la invasión de su país

Se saltan las lágrimas, no es difícil emocionarse con ellos. Dan ganas de abrazarlos y acabas haciéndolo. Son 5 de los 13 ucranianos que residen en Ribeira desde hace años y todos tuvieron que abandonar su querido país en busca de una oportunidad y una vida mejor para sus familias. Esperan volver algún día, pero ven cada vez con mayor preocupación como la situación se agrava. Reconocen que Ucrania era una tierra muy rica pero se fue empobreciendo “porque Rusia nos impide progresar, pese a nuestros 30 años de independencia”. Así se expresa Lyuba Shuets, que está muy agradecida del trato recibido desde que hace ocho años en que llegó a la capital barbanzana, pues siempre la ayudaron y no sólo ahora que la Rusia de Putin invade Ucrania.





De todos modos, Lyuba reconoce que ella y sus compatriotas sintieron a Ribeira más cerca que nunca en la concentración del viernes en la Praza do Concello: “fue muy especial, no lo esperábamos”. Con las lágrimas en los ojos, se le acercó un vecino y le dijo “hoy vosotros, mañana nosotros”, y ella rompió a llorar. Relata que con 19 años salió de su país con su pareja -ahora marido-, pues allí es muy difícil encontrar un trabajo que dé para vivir con normalidad. En Leópolis dejó a dos hermanas, tres sobrinos, su madre y su padre, que falleció hace cuatro años y del que lamenta no haber podido despedirse. Tiene ganas de ir a su país, al que no va desde hace tres años y medio, los dos últimos por el coronavirus. Le gustaría que su madre de 75 años se viniera para Ribeira, pero ella no se quiere mover de su casa, por la que trabajó toda su vida, ni alejarse de su marido en el cementerio. Aquí trabaja de cuidadora de personas mayores y en la limpieza.





Tras vivir tres lustros en Roma, acabó viniendo a Ribeira, donde ya llevaba un tiempo viviendo su esposo que, ante los problemas para encontrar un nuevo empleo en Italia, aceptó el ofrecimiento de un amigo de trabajar en la “dura vida del mar, faenando en el Gran Sol. Ese amigo es Andry Pasaylyuk, que señala que su yerno es militar y está yendo a la guerra, mientras su hija y su nieto quieren salir de su país por la frontera de Polonia, pero para ello tienen que superar largas colas, con intención de venirse para Ribeira.





Llamamiento

Galina Trofimchuk, de 46 años y que lleva diez fuera de Ucrania, se vino a Ribeira hace ocho y medio con su marido español y sus dos hijos, que actualmente tienen 11 y 9 años. En Odesa se quedaron su madre de 68 años, su hermana gemela y sus dos sobrinos de 13 y 17 años, y hace un llamamiento para que alguien pueda recogerlos en las fronteras de Moldavia o Rumanía, pues su deseo es que se puedan venir a vivir a la capital barbanzana.







Olena Oliynyk dejó su país por razones económicas y, aunque nunca pensó en quedarse aquí, ya lleva casi dos décadas en Ribeira, en donde reconoce que encontró la ayuda de su gente, especialmente de la familia de Quico Cadabal, y donde vive con su hijo y por él se queda aquí. “Aunque las noticias que escuchamos son desalentadoras, me tranquiliza cada vez que hablo con mi madre y me dice que está bien. Pero, hace unos días, a las cinco de la mañana le causó un sobresalto cuando la llamó su madre y llorando le dijo que su hermano se había ido a la guerra. “Las imágenes que estoy viendo, como la de un bebé buscando a sus padres en un entre los escombros de una casa, no las puedo olvidar”, subrayó.





Pavlo Sytnyk, de 16 años, que estudia tercero de la ESO en el IES Número 1 de Ribeira -empezó unos cursos más atrás debido a que no hablaba español-y juega en el Club Voleibol Ribeira, y este próximo verano cumplirá siete años en la capital barbanzana, en donde su madre llevaba tres años y medio hasta que consiguió los papeles, y fue a buscarlo a Ivano Francovsk. “Hace diez días me desperté y mi madre me dijo que Rusia invadió Ucrania, y me fui muy preocupado a clase y la situación va a peor. No entiendo por qué tiene que haber una guerra en pleno siglo XXI, Nuestro presidente trata de ayudar, pero solo no puede con todos. No entiendo lo que pretende Putin”, señaló.