El V Pasabares de A Pobra contará el 18 de marzo con 24 grupos musicales actuando en 32 locales hosteleros

La música tradicional volverá a ser protagonista el 18 de marzo en A Pobra con el V Pasabares, que promueve la comisión de fiestas del Carme do Castelo, con colaboración municipal, y que se retoma tras la pandemia como la antesala de una de las principales celebraciones estivales. Está previsto que se den cita 24 grupos musicales en 32 locales hosteleros desde las 20.00 horas. El presidente de la organización, José María Abuín, desveló que actuarán son Pedra da Aroña, A Dorniña de Abanqueiro, Andavía, Arrancadeira, Caraveiros, Nunca é Tarde, Os Campantes da Baña, Os da Boina, Os Jaitas Blue, Os Liantes, Os Pequenos do Barbansa, Os Saljariteiros, Os Sentenarios, Pandeireteiras de Tahúme, Reviravolta, Rianxeiras da Covecha, Ruadiña, Rumbía, Río de Anxo, Suasebe de A Mámoa, De Lulou, Trécola, Vai de Roda y Xiada. Y participarán los bares 420, A Batea do Castelo, A Casa de Manuel, A de Rosa, A Kunka, Alameda, Anduriña, Bar Nuevo, Barquiña, Blue Moon, Bolera, Brisas, Canalejas, Casa Manolo, Don Miguel, Gelys, La Calle, La Cantina del Liceo, La Embajada, London, Mi Manda Picone, Miramar, Mordiscos, Náutico, O Curotiña, O Facho, O Galeón, O Malecón, Olimpo, Sisal, Tertulia no Laño y Verocca.

En el acto de presentación estuvieron presentes la concejala de Cultura, Patricia Lojo, el referido presidente de la comisión de fiestas del Carme do Castelo, José María Abuín, acompañado del tesorero de dicha entidad, Ricardo Santamaría, y Natalia Fernández y Paloma Fontán, en representación de Arrancadeira, asociación que colabora activamente. La edila animó a la gente a asistira esta jornada "chea de música, de bo ambiente e de diversión" y destacó el éxito de participación de agrupaciones y establecimiento hosteleros en esta convocatoria. Por su parte, Abuín transmítió su agradecimiento a todos los implicados en este Pasabares con los objetivos de dinamizar la villa, nimar el ambiente y poner en valor el folclore tradicional gallego.