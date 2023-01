El rumano encarcelado por incendio y dos tentativas de homicidio fue acusado por agresión sexual en A Pobra en 2020

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ribeira, que poco antes de las once de la noche del viernes envió a prisión al ciudadano rumano I.S., de 68 años por la acusación de incendio con grave riesgo para la vida de las personas en concurso con dos tentativas de homicidio, dentro de un procedimiento vinculado con la violencia machista, ya investigó a ese hombre en el año 2020 tras su detención por la supuesta comisión de un delito de agresión sexual a una joven con alguna discapacidad en A Pobra. Después de que el caso fuera remitido a la Audiencia Provincial, la Fiscalía solicitó el archivo del procedimiento al considerar que, pese a que la exploración forense a la víctima presentaba signos de que sufrió una agresión sexual, no se obtuvieron evidencias contra él que lo incriminasen. Poco después, la acusación particular ejercida por la familia de la joven también pidió el archivo de la causa.



Respecto a G.V., la mujer de 73 años, con la que I.S. comparte nacionalidad, que estaba durmiendo en la planta baja del edificio de A Mirandela en la que se declaró el incendio por el que se detuvo al sexagenario tras confesarse autor de los hechos, cabe señalar que ante la Guardia Civil declaró que en los últimos meses se había encontrado al ahora detenido desnudo por la calle y, en ocasiones, aullando, y los Servicios Sociales estaban gestionando su ingreso voluntario en un centro. Respecto a los vínculos que pudiera tener con el ahora detenido, G.V. manifestó a la Benemérita que se conocían en su país de origen, en donde tuvieron estrechas relaciones, y que al llegar a España se afianzaron sus vínculos. De hecho, la noche del incendio, se acostaron junto, pero ella se quedó dormida tras tomar medicación y desconoce el momento en que él se levantó de la cama.



Cabe recordar que, tras el último arresto de I.S., trascendió que desde el Hospital do Barbanza se había contactado el pasado miércoles con la asistente social municipal para informarle que ese sexagenario llevaba tiempo faltando a las consultas de Psiquiatría y se hicieron gestiones para que alguien de la agrupación de voluntarios de Protección Civil lo acompañase a las mismas, y que la primera de ellas iba a ser el pasado viernes. Su detención horas más tarde por la Guardia Civil como presunto autor del referido incendio provocó que se tuviera que anular esa intervención.



Además, los Servicios Sociales del Ayuntamiento pobrense solicitaron el pasado lunes a la Policía Local que investigase a ese hombre y ya se habían realizado algunas gestiones de las que no trascendieron los resultados. Por otro lado, un vecino del edificio de A Mirandela en donde se registró el referido incendio, que dijo tener relación con el detenido y recordó que horas antes del suceso lo vio mal y que le manifestó que iba a acabar con su vida y la de “esa mujer”, que él asoció con su casera, con la que afirmó que tenía conflictos. De hecho, el propio detenido también les confesó a los agentes de la Benemérita movilizados por el incendio que quería matar a la propietaria del inmueble, con la que el día anterior al incendio había mantenido una discusión, pues él la acusaba de un hecho que ella negaba.

La jueza acordó su alejamiento y la incomunicación con las dos víctimas

El ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza decretado por la jueza de guardia para I.S., de 68 años y de Rumanía, por un delito de incendio con grave riesgo para la vida de las personas en concurso con otros dos de tentativa de homicidio, acordó también el establecimiento de una orden de alejamiento de 300 metros y de incomunicación con las dos mujeres que estaban dentro de la vivienda en el momento en el que se declaró el incendio con tres focos en la planta baja del inmueble, pues consideró que es necesario protegerlas en el caso de que el acusado pueda quedar en libertad provisional, tal y como le solicitó la Fiscalía. En la solicitud de todas esas medidas resultó determinante el informe elaborado por el médico forense tras la exploración que le practicó al arrestado. El abogado defensor solicitara el ingreso en un centro psiquiátrico para I.S., o bien, de manera subsidiaria, la privación de libertad preventiva en su propio domicilio con vigilancia permanente, pero no fue atendida esa petición y en la mañana de ayer ya fue llevado en un furgón de traslados de la Guardia Civil a la cárcel provincial de Teixeiro.