Un vehículo huye de un control de tráfico, impacta con una letra de la glorieta de Xarás y es interceptado

Un vecino de A Pobra que ronda la treintena de años eludió inicialmente un control que estaba realizando la Guardia Civil de Tráfico en la Avenida da Coruña, logrando escapar por el acceso desde As Saíñas hacia la Autovía do Barbanza por A Carballa, acabó impactando contra el letrero de “Ribeira” de la rotonda de Xarás, y atravesando la glorieta hasta que no pudo seguir circulando y fue interceptado. Ocurrió pasadas las dos y media de la madrugada de ayer cuando una patrulla de la Benemérita que se encontraba a la altura de la gasolinera de Coroso percibió que un Audi A6 circulaba de manera irregular y que, al percatarse de su presencia, se desvió por el vial que conduce hacia la AG-11, intentando darse a la fuga.





Según indicaron fuentes consultadas por este periódico, al llegar al enlace de dicha autovía en A Carballa, ese vehículo siguió circulando a gran velocidad por el tramo final de dicha infraestructura, siendo perseguido por la patrulla de Tráfico con la rotativas encendidas y las sirenas, pero el conductor hizo caso omiso de las mismas. Al llegar a la rotonda de Xarás, continuó en línea recta, introduciéndose en la referida glorieta, impactando contra la letra “A” del letrero de Ribeira, para continuar atravesando esa zona hasta ir a parar en el otro extremo, en donde fue interceptado por la patrulla de la Guardia Civil que lo estaba siguiendo. Sus agentes procedieron a realizarle al conductor las preceptivas pruebas de detección de bebidas alcohólicas, en las que triplicó la tasa máxima permitida al arrojar tasas de 0,81 y 0,79 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, así como ofreció un resultado positivo en presencia de drogas en el cuerpo, y cuyo análisis ahora será remitido para ser corroborado o confirmado por parte del laboratorio de referencia en el contraanálisis.





Además, en ese momento, por la zona de la rotonda de Xarás pasó la patrulla de la Policía Local, que elaboró colaboró con la Guardia Civil en dicha intervención, además de elaborar un informe sobre los daños causados en la zona ajardinada del interior de la rotonda y en la referida letra, para reclamarlos en su momento en caso de considerarse oportuno. Una vez rematadas las diligencias en el lugar de los hechos, y al no poder seguir circulando con el mismo, hasta allí acudió el servicio de grúa, que se encargó de su retirada. Además, acudieron operarios del correspondiente servicio de conservación de ese tramo viario a su paso por el municipio ribeirense para que procediera a acometer su limpieza y a la retirada de los restos de tierra y aceite vertidos sobre el asfalto de la parte exterior de la glorieta.