Heridas tres personas en dos accidentes de tráfico registrados en Boiro y A Pobra

Tres personas tuvieron que ser atendidas por los servisios sanitarios y fueron trasladadas al Hospital do Barbana en las últimas horas tras verse implicadas en dos accidentes de tráfico en viales de la comarca barbanzana. Uno de esos siniestros tuvo lugar poco después de las diez de esta mañana en la carretera de titularidad auonómica AC-305, a la altura del kilómetro 20, en el lugar de Sar, en las inmediaciones del colegio de Cespón, que fue escenario de una salida de vía de un vehículo y dos persoans resultaron heridas. Según parece, la persona que iba a los mandos del coche que resultó siniestrado sufrió un desvanecimiento y, seguidamente, perdió el control del mismo, saliéndose de la calzada.





Fue un particular el que a las 10.06 horas avisó por teléfono de lo sucedido al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, pero desconocía si había personas heridas. Con esa información, desde dicho servicio de coordinación se informó del accidente a Urxencias Sanitarias-061 Galicia, que movilizó al lugar dos ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB). Una de ellas iba acompañada del equipo médico del PAC de Boiro, en la que fue llevada a Urxencias del complejo asistencial ubicado en una mujer de 51 años, cuya identidad responde a las iniciales R.C.A.O., y cuyo estado revestía mayor gravedad. Respecto a la otra persona, de la que por el momento no constan datos, fue trasladada en el otro vehículo asistencial también al mismo servicio del hospital comarcal. De igual modo, se pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local, al servicio municipal de Proección Civil y a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro.





Por ottro lado, poco antes de las cinco y media de esta pasada madrugada se registró otra salida de vía. En esta ocasión tuvo lugar en la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 32, a su paso por la parroquia pobrense de Santa Cruz de Lesón. Un particilar alertó a las 5.26 horas al 112 Galicia e indicó que el conductor no precisaba asistencia sanitaria. Pese a ello, se informó de lo ocurrido a Urxencias Sanitarias-061 Galicia, que acudió con una ambulancia asistencial para atender a la persona que se vio implicada en ese siniestro. Se trató de un hombre de 24 años, cuya identidad responde a las iniciales S.T.P., al que se trasladó al Hospital do Barbanza para ser atendido. De igual modo, el centro de coordinación de emergencias informó a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local, a Protección Civil, a la empresa de mantenimiento de la AG-11 y a los Bomberos de Ribeira.