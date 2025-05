Víctor Oujo | “Botei dez anos de percebeiro e non pasaría nada se tivese que volver, gustábame”

O ribeirense Víctor Oujo pasou de cero a cen en apenas un ano. O de Aguiño abandonou os seus labores como percebeiro para lanzarse ao mundo das redes sociais en 2024. Hoxe, só un ano despois, xa conta cunha comunidade de máis de 21.000 seguidores en Instagram. O influencer —que prefire non identificarse con este adxectivo— tiña claro que necesitaba algo máis, xa que, como percebeiro, sabía que non podía crecer nin mellorar unha vez alcanzada certa experiencia.

Cando e como te lanzaches ao mundo das redes sociais?

Pois comecei máis ou menos en marzo do ano pasado en todas as redes, incluso en Facebook. Entrei nas tres ao mesmo tempo, pero focaliceime en facer o contido para Instagram, non é o mesmo contido nas tres. Agora corroboro que a máis importante a nivel de empresas é precisamente Instagram onde teño tamén os mellores resultados, pero tamén me chega bastante movemento dende TikTok.

Pero, antes de sumar seguidores en redes, dedicábaste ao mundo do mar, verdade?

Botei dez anos de percebeiro, desde que cumprín os 18. Como o meu pai era percebeiro e toda a miña familia tamén, pois no momento en que fixen a maioría de idade empecei. Compaxinei os estudos co traballo de percebeiro. Agora levo dous anos sen traballar niso, pero non pasaría nada se tivese que volver, gustábame.

Ademais da moda, ultimamente incorporaches temas como a gastronomía local nos teus contidos. Por que este cambio de enfoque?

Si, pois agora estou traballando con empresas deste sector e vin que hai moitas colaboracións a nivel gastronómico en Galicia, así que decidín moverme un pouquiño por todo. Aínda que non quero deixar tampouco de lado o tema da moda, pero agora, como levo varias redes, tamén estou subindo menos contido porque me dedico ás outras empresas e non me dá a vida.

Recordas cal foi a túa primeira colaboración?

A miña primeira colaboración, que é a máis difícil sempre que alguén confíe en ti, foi cun amigo meu que traballa nunha óptica en Boiro. El falou coa xefa, regaláronme unhas gafas e eu subía un vídeo. Esa foi a primeira persoa que confiou en min, como non, un amigo.

E a mellor ata a data a nivel económico?

Máis ou menos sempre cobro o mesmo polas colaboracións. Pero lembro que me gustou moito unha que fixen en Ribeira, no parque de atraccións; esa foi moi divertida, aínda que non foi na que máis cartos gañei.

Por que te decantaches pola moda masculina á hora de crear contido?

Empecei porque me gustaba moito a moda e sempre quixen dedicarme ao tema da imaxe. Estudei asesor de imaxe nun ciclo superior, e o que máis me gusta é axudar ás empresas.

Con que estilo te definirías?

Ao principio era máis atrevido coa roupa e vestía un pouco de todo, pero o que máis me gusta realmente é o estilo clásico, moi clásico. O rollo dos traxes, os sombreiros, os zapatos... Si que me gusta ese estilo que sinto que se está a perder, o de vestir moi clásico, ainda que sempre procuro levar algún detalle que chame a atención, como por exemplo un sombreiro, pero en xeral, síntome máis identificado co clásico porque sinto que se está a perder e creo que da moita elegancia.

Algún referente?

A verdade é que non. Obviamente agora que estou ao tanto das redes sociais e consumo moito contido algunha cousa pillarei dun lado e doutro, pero nunca tiven un referente como tal e sempre fun vestindo ao meu xeito, ao meu propio estilo, sen preocuparme polas tendencias. Isto é como o das redes sociais que eu levo, porque moitas son de comida, e eles non se dan conta do que están creando ata que ao final ven que sae ben.

Visualízaste a longo prazo no mundo das redes sociais?

A longo prazo, supoño que algo seguiría facendo, pero vou intentar facer outros proxectos, outras empresas. Non quero que todos os meus recursos veñan só das redes. Si que é un mundo moi cambiante, e non estou para verme sen nada. Quero diversificar e seguir emprendendo.

Os contidos en galego están en auxe, cres que este momento beneficia os teus perfís sociais ao comunicarte ao 100% en galego cos teus seguidores?

Sen dúbida, isto beneficia a todos.Cando hai competencia entre as empresas, todo o mundo tende a demandar máis os seus servizos. Por exemplo, neste caso, se moita xente fala en galego, haberá tamén máis demanda de contidos nesta lingua. Estou contento con este auxe do galego nas redes.

Como xestionas o feito de ser unha figura pública?

A verdade é que sempre me gustou chamar a atención, que se note por onde vou, así que estou encantado con iso. Sabía ao que me expoñía porque tamén hai haters, e si que creo que de pequeno me afectaría máis, pero agora dáme absolutamente igual. Teño que dicir que en persoa todo o mundo é moi agradable e recoñécenme moito máis do que pensaba. En Ribeira, por exemplo, coñécenme todo o mundo. Pero quero dicir que non me gusta a designación esta de “influencer”, non me considero tal. A min gústame dicir que son asesor de imaxe e empresario. Eu non quero influír na xente, pretendo máis ensinar.