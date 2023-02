Un vistoso y animado desfile de carrozas y disfraces animó hoy el Carnaval de A Pobra

El primer desfile en salir en la comarca barbanzana en la jornada de este Martes de Entroido fue el de A Pobra, concretamente de la zona de A Covecha, en las inmediaciones del muelle comercial de la villa. Y lo hizo con las vistosas carrozas de "Grease. Volvemos por ti", "Fondo mariño do Areal", "A granxa", "Unha fantasía do Carnaval" y Play Maño, así como los grupos "Circus siderum", "Flocos de millo", "Silent Hill", "Natasión Sincronisada” o “Entroido GP” y en la categoría individual o pareja compitieron "Predator", "Soldado Resident Evil", "María e a súa galiña", "Pesadilla antes de Carnaval" y Vixiantes de Jurassic Park". Fueron numerosas personas las que, apostadas a ambos márgenes de las calles del centro del casco urbano, siguieron sus evoluciones durante el desfile, y posteriormente en el concurso que se desarrolló en la Rúa Castelao, justo delante de la escuela infantil Fernández Varela, en donde ofrecieron sus coreografías y espectáculos para ganarse al jurado.

Poco antes de ls doce de esta noche se hizo público por parte del Concello pobrense la relación de ganadores, que en la categoría individual o por parejas se impuso "Vixiantes de Jurassic Park" (200 euros); el segundo premio fue para "Pesadilla antes de Carnaval (150), el tercero fue "María e a súa galiña" (125) y de cuarto quedó "Soldado Resident Evil" (100). En la modalidad grupal, "Circus siderum" obtuvo el primer puesto, con una cuantía económica de 400 euros, seguido de "Flocos de millo" (300), "Entroido GP" (200) y "Silent Hill" (150). Las recompensas para las carrozas fueron apra "Unha fantasía do Carnaval", que quedó primera (700 euros), "Fondo mariño do Areal" fue segunda (400), "Grease, volvemos por ti" quedó tercera (200 y "A Granxa", quedó cuarta (100). A mayores, cada una de las carrozas percibió una gratificación de 200 euros por

asistir y, de ese modo, ayudarle a sufragar los gastos de confección de los disfraces y carrozas.

Además, se aprovechó la ocasión para otorgar los premios a los disfraces ganadores de la fiesta infantil del pasado domingo. La primera distinción recayó en "Fantasía do Circo" (200 euros), quedando en segundo lugar "Fantasía do Oeste" (150), la tercera fue "Play Maño" (125), como cuarta quedó "As lechuzas" (100) y el quinto lugar lo logró "As indomables" (75).