VOX presentará al percebeiro y exmilitar Juan José Doval como candidato a la Alcaldía de Ribeira

VOX concurrirá a las elecciones municipales del 28 de mayo con una lista en Ribeira. La persona elegida para ser el candidato a la Alcaldía es Juan José Doval Rivademar, percebeiro, buzorecolector y mariscador, además de exmilitar, pues fue cabo de Infantería en el Ejército de Tierra, donde permaneció una década desde que entró como voluntario con 18 años. Luego estuvo embarcado y participó en una marea en Angola y trabajó en la seguridad de los atuneros, pero en 2017 volvió a casa para dedicarse a trabajar en el sector del mar, sobre todo a la extracción de percebe, erizo y navaja. La casualidad ha querido que en la misma fecha de celebración de esos comicios, este cabeza de lista cumpla 41 años.



A comienzos del último trimestre de 2022, responsables de VOX le indicaron su intención de presentar lista en Ribeira y le propusieron como integrante, y hace un par de semanas le preguntaron si aceptaba ir de candidato y respondió afirmativamente. Al describirse indica que “quen me coñece sabe que son galego, pero ante todo son español. Respeto as opinións de todo o mundo e non me deixo influenciar”. De su visión de la política señala que “un problema deste país é que eres de dereitas ou de esquerdas, cando o importante é España, e os políticos teñen que estar por e para o pobo. O que hai é unha pantomima desde os concellos ata a Moncloa. Eu vou mirar polos intereses da xente que é o que me preocupa”.



Entre las acciones que cree que hay que emprender en Ribeira destaca la necesidad de “botarlle unha man á xente do mar, pois na pesca de baixura están afogados”. Respecto al conflicto entre mejilloneros y percebeiros cree necesario “chegar a un acordo para que traballen os dous sectores en harmonía”. Sostiene que Ribeira también vive del Turismo y que hay que potenciarlo, y subraya que la hostelería “está moi abandonada e síntese afogada e, nese senso, Ribeira está morta”. Opina que no era necesario hacer un nuevo auditorio sino acondicionar el que hay; que Ribeira no necesita tanta calle peatonal y que con ellas “non hai onde aparcar e para chegar a un sitio hai que dar moitas voltas”. No le gusta lo que se está haciendo en la Rúa Castelao de Aguiño, y cree que Ribeira necesita una estación de autobuses, pues dice que lo que se está haciendo es sólo una parada.