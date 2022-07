A Xouba de Rianxo atrae aos visitantes pola súa calidade e esquisitez

Despois presentación na mañá do venres da marca de calidade Xouba de Rianxo-Pesca Artesanal-Arte do Xeito, a xente tivo onte a oportunidade de degustar ese peixe co ese selo que garantiza a súa trazabilidade. Nunha carpa instalada no Campo de Arriba e na que se empezaron a servir a partir do mediodía as racións que foron elaboradas, sobre todo, fritas e en empanada, foron centos de persoas as que deron boa conta da súa calidade e esquisitez. Entre eles houbo unha familia de Madrid que chegou a pasar uns días de vacacións áa vila rianxeira, aínda que algúns dos seus men¡mbros xa se marchan hoxe, pro non quixeron deixar pasar a oportunidade de degustar as xoubas, e outra viandas, ao igual que o fixo unha parella na que ela é galega e él de Suiza e están de veraneo pola zona, entre outros.