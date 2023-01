Absuelven al encargado de una tienda de Ribadumia acusado de quedarse con 560.000 euros

El encargado de un supermercado para mayoristas de Ribadumia ha sido absuelto de la acusación de haberse apropiado de 560.000 euros hace más de una década. El establecimiento pertenece a una cadena y sus propietarios recurrieron la sentencia ante la Audiencia de Pontevedra, que ha desestimado su recurso y ratificado la sentencia absolutoria, la cual falló: “No consta acreditado que valiéndose de su cargo” cometiera apropiación indebida y falsedad.



La empresa interpuso un recurso contra esa resolución del juzgado número 3 de lo Penal de Pontevedra alegando error en la valoración de diversas pruebas. Entre ellas, las declaraciones del acusado y de varios testigos. Sin embargo, el tribunal provincial lo ha desestimado; manifiesta que con una “simple lectura” de la sentencia absolutoria ve que la jueza instructora “valora de forma racional, lógica y detallada” esos testimonios.



También rechaza el mismo argumento planteado para otras pruebas documentales, como informes periciales presentados por la firma y que esta consideraba fundamentales para sustentar su acusación contra el empleado. Entre otras cosas, los magistrados indican que “no puede alegarse ninguna contradicción con los documentos cuando, en el acto de la vista oral, no se ha pedido por la defensa de la acusación particular ninguna lectura concreta de los que ahora se alegan como incorrectamente valorados, documentos que no han sido valorados al no entender la Juez de Instancia que tuvieran relevancia para destruir la presunción de inocencia”.



Acusaban al encargado del establecimiento de Ribadumia de aprovechar su cargo como encargado para quedarse con 60.000 euros de la caja fuerte en junio, julio y agosto de 2007, así como de más de 500.000 a partir de enero de 2008.