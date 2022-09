La agrupación de marisqueo a flote de A Illa regenera un banco con 1.300 kilos de varias especies

La agrupación de marisqueo a flote de A Illa realizó estos días una regeneración de una de sus concesiones con algo más de 1.300 kilos de varias especies extraídas de una zona cedida por el colectivo de a pie que usan a modo de vivero de almeja japónica y babosa, aunque también logran algunos ejemplares de berberecho que nacen de forma natural.



Los trabajos consistieron en la extracción masiva de los ejemplares ya con un tamaño adecuado y su posterior lanzamiento a las aguas del banco productivo elegido. Según el patrón mayor, Juan José Rial Millán, en el montón había algo de recurso ya en talla comercial, pero “esta labor non só consiste en rexenerar, a intención tamén é conseguir que haxa desoves aínda que non sexa precisamente en esta zona, porque o proceso non é unha ciencia cierta”.



En total, se retiraron de la playa unos 33 capachos cargados de 40 kilos cada uno, aproximadamente, y en los trabajos participaron marineros y armadores. Después de culminar el proceso, la concesión se dejará descansar durante por lo menos un año para dejar que los ejemplares más pequeños alcancen el tamaño necesario y también para favorecer ese ciclo natural de desove.



Estos trabajos son habituales entre las agrupaciones de marisqueo a pie y a flote y Rial Millán no quiso señalar la zona de regeneración por precaución, teniendo en cuenta que el furtivismo sigue siendo un problema que afecta al sector del mar de todo Arousa a pesar de los esfuerzos de las cofradías de frenarlo con vigilancias y otros métodos.