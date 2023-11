El Álbum de Galicia suma la biografía del docente e investigador meco Xoán González-Millán

El Álbum de Galicia ha incorporado la biografía del docente Xoán González-Millán, responsable de la renovación de los estudios literarios gallegos en el postfranquismo y conocido por articular la Galicia de la diáspora. Nacido en O Grove, se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad Pontificia Comillas en 1976.Año en el que se mudó a Estados Unidos, donde cursó el doctorado en el Graduate Center bajo la dirección de Thomas Mermall y con un trabajo titulado “Proceso textual y desintegración narrativa en la novelística de Cunqueiro”.

En 1990 se integró como docente del "Program in Hispanic and Luso-Brazilian Literatures and Languages" y, al año siguiente, tras escoger la Real Academia Galega a Álvaro Cunqueiro cómo figura protagonista del Día das Letras Galegas, escribió dos manuales sobre el escritor.



González-Millán centró su campo de estudio en la narrativa gallega contemporánea y, en concreto, en cuestiones vinculadas "a la supuesta condición periférica de la literatura gallega", apuntan Vilavedra y Alonso Nogueira.