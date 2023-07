El alcalde de Cambados convoca el Pleno de Organización para el 27 con el pacto aún en el aire

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, ha convocado para el jueves 27 el Pleno de organización al que llevarán las propuestas de salarios, frecuencia de las sesiones, composición de las comisiones donde también tiene parte la oposición y, de algún modo, donde se oficializa de quién llevará cada concejalía. Sin embargo, ayer el pacto seguía sin firmarse y sin fecha, aunque espera cerrarlo antes, así que la situación seguía igual: Cambados Pode es el único que no ejerce como edil de gobierno a pesar de que Lago ya repartió las competencias por resolución de Alcaldía.



Su portavoz, José Ramón Abal Varela, no acudió a la reunión con la Subdelegación del Gobierno para preparar la Festa do Albariño, que sería parte de sus competencias, pues según el acuerdo verbal de la investidura se encargará del área de Seguridade Cidadá, ni asistió a la primera Xunta de Goberno del hipotético cuatripartito.



El PP ve la situación con “preocupación” porque “o resto de concellos están funcionando ao cen por cen” y en Cambados “os veciños non están atendidos e estamos ás portas do Albariño”. No obstante, le dan un “marxe de confianza a Samuel Lago”. Así lo indicó su portavoz, Sabela Fole, recordando que su partido “xa advertiu de que se prevé un mandato complicado, pois son catro forzas políticas e é tremendamente complexo que se poñan de acordo”.



Por el momento, lo cierto es que el PSOE, Somos y BNG han dado muestras de unión y de estar conformes con el borrador de pacto que lleva dos semanas rulando, pues están funcionando como gobierno, aunque sin salarios. Cabe recordar, que Pode no formó parte de las reuniones entre estos tres partidos porque Lago ya le había garantizado las concejalías que pedía y en este sentido no ha habido cambios. Por otra parte, todavía no ha habido una reunión de los cuatro juntos.

Con todo, la popular destacó que “nós somos un partido serio e responsable e respectamos a decisión do Pleno” en el que Lago fue investido alcalde, después de que Pode decidiera en el último momento no pactar con los populares asegurando que cambiaron su propuesta “in extremis” y tenían la intención de menguar sus competencia para hacerles desaparecer.

Vilagarcía y A Illa

Vilagarcía y A Illa también convocarán para la próxima semana. El alcalde isleño Luis Arosa disculpó la demora en las vacaciones del secretario y el vilagarciano, Alberto Varela, se atiene a la interpretación realizada por su habilitado nacional, de que son 30 días naturales a contar desde el de investidura y eso expira el 28, y así replicó también a EU. Con todo, “estamos traballando e sen ningún tipo de salario”.