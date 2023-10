El alcalde de Cambados desvela que la orden ofreció el asilo a empresas del sector, pero sin éxito

El alcalde, Samuel Lago, desveló ayer, a las preguntas de los medios, que la orden del asilo contactó con empresas operadoras de residencias de ancianos para ofrecerle el de Cambados, pero “non lles pareceu interesante pola inversión e polo tamaño”, pues cuenta con unas 60 plazas. Así se lo indicaron durante la reunión que mantuvo hace unos días con sus responsables, en la que “non me trasladaron que houbera algunha oferta concreta”. Y es que el pasado lunes, el BNG hizo públicos sus temores de que ya podría haber una oferta interesada en darle otro uso.



Sumando el escaso interés de otras empresas y que, según el PP, el plazo de tres meses supuestamente logrado como moratoria para permitir al Concello buscar una administración superior compradora, es el mismo plazo que tienen para dar aviso a la Xunta del cierre del servicio, las esperanzas de que la residencia continúe abierta cada vez son menos.



No obstante, Lago sigue adelante y mañana se reúne con Facenda para pedirle que “estudie posibles fórmulas de compra e o máis rápido posible”. En caso de no ser posible, llamará a la puerta de “outras consellerías, como Política Social, ou outras administracións”, pues “non podemos perder a residencia, é un servicio fundamental. Sería un golpe moi duro”, declaró.



También sigue adelante con la intención de hacer una tasación municipal para “tratar de negociar un prezo polo baixo” de los 3,8 millones y a los que habría que sumar gastos de gestión de compra-venta, etc. Casi 4 millones, razón por la que, insiste, en que debe ser la Xunta quien adquiera. “Estariamos dispostos a colaborar económicamente –asegura que todavía no sabe hasta dónde se podrían endeudar– e incluso a mercalo nós, pero co respaldo doutras administracións, pero tampouco ten lóxica porque logo habería que cederllo para que o xestionara. É quen ten os recursos e as competencias”, insistió por enésima vez.



Las Hermanas de los Ancianos Desamparados le habían trasladado que el precio que piden es de mercado –de una tasación propia de 2022– y les parecía justo. Pero también que, en aras de dar continuidad a la asistencia, “poderían facer un esforzo na rebaixa”.



El cuatripartito ha indicado por activa y por pasiva que peleará por la continuidad, pero también que tiene un plan B y si el gobierno autonómico y la Diputación –de la esperan una reunión– no sustenta la compra, pedirán una residencia pública. No hay ninguna en O Salnés.

Voto de Pode en el Pleno

En cuanto a que Pode votara en el Pleno de forma distinta al resto de grupos del cuatripartito, obligando a usar su voto de calidad para derribar la moción del PP, que insiste en que el Concello sea comprador, Lago indica que el pacto “non establece una disciplina de voto” y que, en todo caso, su socio no acudió a la Xunta de Goberno donde lo hablaron.