El alcalde de Vilanova sobre el colapso del puente de Pontearnelas: "Los técnicos tienen que hacerse responsables"

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, valoró hoy los daños sufridos en el puente de la circunvalación de Pontearnelas, que terminaron en el hundimiento y deformación del tablero y obligaron ayer a su cierre al tráfico.

El regidor afirma que "los técnicos tienen que hacerse responsables". "Esto costó tres millones de euros" y "no puede ser" que tan solo "haya durado 16 años". "Yo creo que van a tener que explicar mucho los técnicos que lo diseñaron". "No quiero echar la culpa a nadie, pero no es normal". "Nuestro querido puente viejo", el de piedra de Os Padriños, "lleva ahí mil años", comparó.

Explica que, aunque impulsado e inaugurado por la Diputación en 2007, "la Xunta es su responsable actual" y confía en que la administración autonómica se ocuparará de la reparación "lo más rápido posible". En cualquier caso, pide aclarar lo ocurrido, porque "alguien cobró dinero público, hay que saber qué pasó".

"La garantía" de obra del puente, indicó, "son diez años, pero el puente no se hace para diez años". No quiso entrar a valorar si hubo una falta de mantenimiento que motivase el desenlace: "Que hagan el informe".

Durán explicó que se ha detectado la rotura de los tirantes o péndolas de uno de los laterales y que eso ha afectado al tablero bajo la calzada.

En cuanto a las obras, dijo que todavía es pronto para saber exactamente si será posible repararlo o será necesario una obra mayor, con demoliciones de alcance y nueva construcción. Adelanta que las primeras previsiones "no son demasiado optimistas", aunque, en cualquier caso, destacó que "ahora hay que arreglar".

Mientras, el tráfico, incluido el pesado, se desvía por el puente viejo. Opina que no hay riesgos estructurales en él, ya que gran parte del tráfico de hace años por la zona lo asume ahora la Autovía. Pero sí reconoce que habrá inconvenientes y molestias, ya que el puente de Os Padriños solo admite el paso de un vehículo grande por su limitado ancho.