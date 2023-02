La alegría del Entroido a mantel puesto en Cambados

El establecimiento O Lar do Campesino de Cambados ha vuelto a llenar sus instalaciones de una decoración especial. Esta vez relativa al Entroido, como no podía ser de otro modo, y que se suma a las de otras ocasiones especiales. Y es que su propietaria, Ana Mayáns, no deja pasar la ocasión de cambiar la temática de su local y hacer que sus clientes se sientan embargados por la celebración del momento. Todo empezó en cuanto a la pandemia le permitió volver a abrir sus puertas y para animar y dar alegría, porque hacía falta en aquellos tiempos, y lo cierto es que nunca sobra.