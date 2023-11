Los Amigos da Dorna de Portonovo consiguen un espacio provisional para resguardar las embarcaciones

La Asociación Amigos da Dorna de Portonovo ha conseguido una solución provisional para proteger las embarcaciones de los temporales gracias a la implicación vecinal. La emblemática agrupación, que lleva 25 años trabajando en el mantenimiento y puesta en valor de estas embarcaciones tradicionales, dispone temporalmente de una nave en la que poder resguardar las dornas, tras una cesión altruista realizada por un particular.



Desde el BNG de Sanxenxo agradecen la implicación vecinal, pero achacan al Concello y a Portos de Galicia que no ofreciesen una “resposta definitiva ás necesidades” de la asociación. En este sentido, el portavoz nacionalista, Fran Leiro, critica que “o Concello dispón de amarres en Portonovo, pero non hai vontade de colaboración, nin por parte do goberno local nin de Portos de Galicia” y añade que “esta actitude do Partido Popular é indigna” al tratarse de una asociación con un centenar de socios.



Asimismo, Leiro recuerda que otra de las demandas recurrentes de la entidad es un nuevo local: “Non só sería un espazo para almacenar material, senón que tamén serviría para realizar traballos de mantemento e de exposición, no que poder acoller visitas de centros educativos”.