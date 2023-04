Ana Nartallo | “Ahora todos hablan de la sanidad, pero hay muchas cosas más importantes”

Ana Nartallo Cuevas es vecina de Meis, tiene 56 años, es diplomada en arquitectura técnica, máster en formación del profesorado y ejerce como docente de FP. Es la candidata del primer intento de Vox de entrar a la Corporación meisina y, a nivel personal, este es su estreno en política.

¿Por qué da este paso?

Creo que la vida política está un poco revuelta, a nivel local y nacional. Me siento identificada con este partido, por mis ideales, porque defienden la democracia, al ciudadano; y porque quiero dar en Meis un cambio, que haya una opción de voto, porque estamos acostumbrados a los dos o tres partidos de siempre. Un respiro para la política.

¿Qué se ha hecho mal en Meis, entonces?

No voy a criticar las cosas que hicieron mal los demás. Las urnas decidirán.

¿Qué es mejorable?

Hay muchas cosas mejorables. Creo que Meis tiene mucho que explotar. Es un ayuntamiento muy extenso, con mucho atractivo, muy bien ubicado, pero poco explotado. Se pueden hacer más cosas atractivas para el turismo y para las empresas, para generar trabajo.

¿Cómo se podrían concretar a nivel local esos ideales de su partido?

Mi programa quiero que sea serio, transparente, con coherencia, empatía. Vox trabaja en este programa bajo el lema “cuida lo tuyo, cuida Meis”. Es un partido que va a trabajar por las familias. Yo creo que una familia fuerte y unida siempre vence. Y este partido pone mucho hincapié en las familias: Las familias, en el centro de las políticas que realicemos.

Si después de las elecciones no hay un partido con mayoría, ¿por qué negociar con él? Si somos cuatro fuerzas con votos, ¿por qué no un gobierno en el que entremos todos?

¿Una familia en sentido amplio o entendiendo la familia tradicional?

Cualquier tipo de familia. De la ciudadanía en general.

En infraestructuras, en Meis se ha hablado mucho este mandato del centro de salud. ¿Les gusta la ubicación en Casa de Parga?

No entro en debates de si está bien o mal. Si quienes gobiernan en este momento vieron la viabilidad y prometieron que iban a hacer el centro de salud, adelante. Tendrán un estudio de viabilidad. Todo lo que sea mejorar en los servicios, sobre todo en salud, es bueno. Será moderno, adaptado y eso es positivo. Pero Meis es un municipio muy extenso, con siete parroquias, en las que vive mucha gente mayor. Que tienen un centro de salud en su zona. Desplazarlos al centro de Mosteiro... No sé qué harán con los centros que ya existen en las parroquias. Tampoco hay línea de autobús. ¿Cómo los mayores accederán a ese centro de salud?

¿Apuestan ustedes por más centros de salud o mejorar los que existen en las parroquias? ¿O crear un servicio de transporte?

Articular un servicio de transporte. Y mejorar los centros de salud que hay. Pero no sé si el gasto público que tiene Meis llegaría a todo eso.

¿Es necesaria la sanidad?

Sí, ante todo. Pero hay que tener en cuenta que aquí tenemos unos centros de cercanía, donde el médico es como un amigo tuyo, te conoce.

Quizás más antes, ahora tal vez eso es más complicado, ¿no? Con contratos cada vez más cortos, ¿no es más frecuente encontarse un médico nuevo al ir a consulta?

No, en el rural no.

¿Cree que el servicio de salud en Meis funciona medianamente bien o considera fundadas las críticas?

El que me toca a mí, para mí funciona bien. No tienes que pedir citas, vas a la hora que puedes. Es un adelanto para conciliar.

¿Cree que ha habido unas críticas excesivas a la sanidad?

Creo que ha sido un poco excesivo. Puede haber críticas, tiene que haberlas, porque la sanidad no es todo lo buena que quisiéramos. Perdió mucho también. Hay que darse cuenta de que hubo mucho gasto por el covid.

¿Se ha politizado este tema?

Puede ser. Ahora todos hablan de la sanidad. Pero hay muchas cosas más importantes que la sanidad. Es un pilar importante, pero bueno.

¿Cuáles serían esas cosas por encima?

El empleo, hay mucha gente que no tiene; la vivienda, el comercio local, el de cercanía, que se está perdiendo...

¿Cómo se podría mejorar esto?

En nuestro programa llevamos varias iniciativas. Saldrán a la luz en el momento preciso. Ante todo: No prometemos nada que no podamos hacer. Creo que un político debe hacer eso.

Pongamos que al día siguiente de las elecciones no haya mayoría clara en Meis. ¿Pactarían con el PP? ¿Desde dentro o desde fuera del gobierno?

No sé. Tendría que analizar muchas cosas. Hay muchos partidos, no solo el PP. Yo hasta no sé si llegaría a negociar con alguno. Hablaríamos con todos. Las urnas deciden y si el pueblo no opta por un partido con mayoría, es que no quiere que gobierne de ese modo. Entonces tendríamos que gobernar con las ideas de todos. Si somos cuatro partidos y todos tenemos votación, ¿por qué no un gobierno en el que entremos todos?