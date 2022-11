Antonio Otero seguirá al frente de la Cofradía de O Grove con un equipo de veteranos que asegura “traballo”

Tras un intenso recuento, las elecciones a la Cofradía de O Grove dejaron un resultado que permitirá al actual patrón mayor, Antonio Otero, continuar en el cargo durante los próximos cuatro años. Su equipo logró 13 de los 24 puestos de la Xunta Xeral, con lo que se da por segura su proclamación el próximo 24 de noviembre.





Para este nuevo mandato, Otero señala que “conto cun equipo de xente que somos veteranos” y, ante las dificultades, “o que podemos prometer é traballo para sacar as cousas adiante”. De esta manera, añade que “estamos acostumados a andar con mal tempo no mar, así que as cousas de terra non nos asustan”. Entre los problemas que debe afrontar el sector, figura la subida de precios, puesto que “os nosos gastos multiplicáronse, tanto do gasoil como dos aparellos de pesca. Un aparello que valía 50 euros, agora son 100. Todo está relacionado co petróleo e coa inflación e a Seguridade Social tamén sube”, explica Otero.





Además, alude a otros retos que dibujan un panorama que “non se ve claro”. Así, apunta que “xa está habendo problemas e non se ven mellorías. Bruselas cada vez tortúranos máis, quérennos sacar do mar e temos aí o que queren facer cos parques eólicos”. Por ello, insiste en que “o que non deixaremos de facer é traballar”.