La apertura de la Rúa da Pacheca está parada y la oposición obliga a retomarla

Hace seis que se iniciaron las gestiones para abrir el resto de la Rúa da Pacheca hasta llegar a O Castro y dar fluidez al tráfico en el entorno de A Pastora, incluso se llegaron a realizar a algunas obras, pero ahí quedó la cosa. El actual concejal de Urbanismo, Xurxo Charlín, culpa a su antecesor de haber actuado sin contar con la cesión de todas las propiedades de manera regular y en el pleno del jueves indicó que se han encontrado dificultades para hacerlo, así que seguramente tengan que proceder a la expropiación. Lo mismo que comentó a principios de este año y ante su falta de respuesta a los requerimientos de la oposición, de que les explicara qué solución se le dará, parece que el proyecto sigue paralizado y sin visos de ver el final a corto plazo.





El propio Charlín aludió a la complejidad de los procesos de expropiación y al “retraso” que conllevan. Pero ahora tiene el mandato del Pleno de reactivarlo, pues José Ramón Abal Varela (Cambados Pode) presentó una moción para declarar el proyecto de interés general y de ejecución prioritaria que salió adelante con el apoyo del resto de la oposición (PP y BNG) –el bipartito se abstuvo–. También aprovecharon para criticar el trabajo de Charlín. El portavoz nacionalista, Liso González, recordó el gran anuncio realizado en 2020 de desarrollar cinco bolsas de terreno urbanizable y que ningún paso se ha dado: “Urbanismo non está liderando nada neste momento, non se avanzou nada en catro anos”.





El edil de gobierno contraatacó con la irrupción de la pandemia y con cifras como que las licencias crecieron este año un 20 % con respecto al anterior, y que el departamento no tiene personal suficiente, además de recordar que él no cobra liberación. “Podes ter unha pretensión, pero logo tes que adaptarte ás necesidades dos veciños e non as imos retrasar por tramitar un planeamento. Priorizamos o interese xeral, non os particulares”, añadió.





En el caso de A Pacheca, Charlín leyó el informe encargado a un abogado cuando heredó el proyecto de Abal Varela y que concluyó que su convenio urbanístico era inviable porque solo siete de las 14 propiedades disponían de la documentación de titularidad completa y además había la dificultad añadida de que dos “son persoas con enfermidades neurodexenerativas. Quería ir coa lei vixente e, vista a situación, seguramente teremos que expropiar”, apuntó.





Charlín denuncia amenazas





En ese momento, un afectado interrumpió la sesión con gritos y cuando abandonó el Salón, el concejal aseguró que es “apoderado” de un partido y que “ameazoume nun bar con que ou me abres o vial para ter unha finca urbanizable e que a miña filla poida facer unha casa, ou che vou dar caña nas redes sociais”.

Abal Varela se molestó con tanto argumento y le reclamó lo que le interesaba a él: “Vale, o avogado atopou dificultades, pero que se vai facer para solucionalo?”. El resto de opositores lo secundaron y el concejal del PP Luis Aragunde añadió: “Isto retrata ao cuatropartito e este mandato. Metedes palas sen poder e vendedes fume porque solucións, ningunha, como o caso da praza, calquera día vén Sanidade e a pecha, que esperemos que non pase”.