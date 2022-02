Aragunde apuesta por revisar el contrato comarcal de basura ante la integración de Meis

El portavoz del PP de Cambados, Luis Aragunde, es favorable a una revisión del contrato mancomunado de la recogida de basura. Así lo indicó ayer preguntado por el recurso de reposición que ha formalizado ante la Mancomunidade, para intentar frenar la incorporación del Ayuntamiento de Meis al servicio que hasta ahora se prestaba a Vilanova y Cambados.





El popular justifica su recurso en calidad de concejal cambadés y en la necesidad de defender los intereses de los vecinos de su municipio. Los cambadeses, afirma, “merecen desde logo beneficios. Téñense que mellorar as condicións do contrato”. “Hai que revisalo, claro que si”. Si no, opina, la adhesión de Meis “só redunda en beneficio da empresa”, que “levará tres concellos en lugar de dous”. Aragunde esperará la resolución de su recurso administrativo antes de valorar si continúa por la vía judicial.